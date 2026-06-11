Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
CALIFÓRNIA

Discussão por carro termina com sobrinho ferido no rosto pelo tio

Vítima precisou levar pontos na UPA e o agressor fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:24:23 Editado em 11.06.2026, 08:24:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Discussão por carro termina com sobrinho ferido no rosto pelo tio
Autor Suspeito fugiu após ferir sobrinho com faca - Foto: Reprodução

Um homem de 27 anos foi ferido no rosto com um golpe de punhal pelo próprio tio, de 42 anos, no final da tarde de quarta-feira (10), no município de Califórnia. A agressão aconteceu em uma residência no bairro Beira Rio, e foi motivada por um desentendimento familiar envolvendo o empréstimo de um veículo.

-LEIA MAIS: Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM em Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas, o rapaz mora com o avô. A confusão começou quando ele pediu o carro do idoso emprestado para conseguir ir ao trabalho. O tio da vítima, no entanto, interveio na conversa e orientou o pai a não liberar o automóvel.

A atitude gerou uma forte discussão entre os familiares. Durante a briga, o tio se armou com um punhal e desferiu um golpe que atingiu a região do supercílio direito do sobrinho. A vítima foi rapidamente socorrida e levada ao pronto-socorro, onde precisou passar por um procedimento de sutura (pontos) para fechar o ferimento.

A Polícia Militar foi acionada e ouviu o rapaz enquanto ele ainda recebia cuidados médicos no hospital. Ele informou aos agentes que, logo após o ataque, o agressor possivelmente teria fugido em direção ao município de Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes policiais realizaram patrulhamento pelo bairro e em outros locais frequentados pelo autor, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado e encaminhado para as autoridades competentes, que darão sequência às investigações.


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia agressão familiar california discussão entre parentes tentativa de homicídio violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV