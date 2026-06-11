Discussão por carro termina com sobrinho ferido no rosto pelo tio
Vítima precisou levar pontos na UPA e o agressor fugiu antes da chegada da polícia
Um homem de 27 anos foi ferido no rosto com um golpe de punhal pelo próprio tio, de 42 anos, no final da tarde de quarta-feira (10), no município de Califórnia. A agressão aconteceu em uma residência no bairro Beira Rio, e foi motivada por um desentendimento familiar envolvendo o empréstimo de um veículo.
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De acordo com as informações apuradas, o rapaz mora com o avô. A confusão começou quando ele pediu o carro do idoso emprestado para conseguir ir ao trabalho. O tio da vítima, no entanto, interveio na conversa e orientou o pai a não liberar o automóvel.
A atitude gerou uma forte discussão entre os familiares. Durante a briga, o tio se armou com um punhal e desferiu um golpe que atingiu a região do supercílio direito do sobrinho. A vítima foi rapidamente socorrida e levada ao pronto-socorro, onde precisou passar por um procedimento de sutura (pontos) para fechar o ferimento.
A Polícia Militar foi acionada e ouviu o rapaz enquanto ele ainda recebia cuidados médicos no hospital. Ele informou aos agentes que, logo após o ataque, o agressor possivelmente teria fugido em direção ao município de Apucarana.
As equipes policiais realizaram patrulhamento pelo bairro e em outros locais frequentados pelo autor, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado e encaminhado para as autoridades competentes, que darão sequência às investigações.