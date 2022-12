Discussão no trânsito, termina com motorista preso por embriaguez

Da Redação

Um homem foi preso pela ROTAM na Rua Bandeirantes em Ivaiporã por embriaguez ao volante na noite de sábado (10), por volta das 23h50, após uma discussão no trânsito.

Uma passageira que estava no veículo também foi conduzida pelos policiais militares por desobediência e desacato.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe ROTAM foi acionada para a Rua Bandeirantes, em atendimento a uma ocorrência por causa de desentendimento no trânsito.

No endereço encontrou um Chevrolet Kadett parado no meio da rua e o condutor estava desembarcado. Uma passageira que estava no carro inicialmente se recusou a acatar a ordem de abordagem.

Ao ser revistada por uma policial feminina questionou se ela poderia ser revistada, e disse “não vou ser abordada por esses vermes”.

Sobre a suposta briga, o motorista ter se desentendido no trânsito com um terceiro que já havia se evadido do local.

O homem não possui CNH também apresentava sinais de embriaguez. Indagado, se havia bebido respondeu que sim e que faria o teste de bafômetro, que resultou 0, 58mg/l.

Diante da situação foi dada voz de prisão a mulher pelo crime de desobediência e desacato, e o motorista por embriaguez ao volante.

O veículo foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM e lavradas as notificações de trânsito.

