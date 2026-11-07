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DESENTENDIMENTO

Discussão familiar termina com celular destruído em Ivaiporã

Moradora é impedida de deixar a residência com os filhos após o marido se exaltar e tomar seu aparelho celular

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Discussão familiar termina com celular destruído em Ivaiporã
Autor A mulher relatou aos policiais que essa já é a quarta vez que perde um aparelho celular devido a brigas com o companheiro - Foto: Divulgação/Magnific

Uma discussão familiar mobilizou a polícia em uma estrada vicinal na zona rural de Ivaiporã, na tarde da última sexta-feira (6).

LEIA MAIS: Cliente se revolta com fatura de celular, ameaça funcionárias de morte e é preso em Arapongas

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Uma moradora acionou as autoridades porque queria sair de casa levando os filhos e seus pertences, mas foi impedida pelo marido, que ficou exaltado e tomou o telefone celular dela para evitar que ela fosse embora.

A mulher relatou aos policiais que essa já é a quarta vez que perde um aparelho celular devido a brigas com o companheiro. Os policiais realizaram buscas pela região, mas o homem fugiu do local antes de ser encontrado.

A moradora recebeu orientações de segurança e apoio da equipe policial.

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apoio policial ivaipora notícias locais socorro mulheres violência domestica
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