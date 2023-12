Discussão entre vizinhos vira caso de polícia em São João do Ivaí

O caso foi no Bairro Santa Terezinha

Na tarde de domingo (3), durante o patrulhamento de rotina em São João do Ivaí, no Bairro Santa Terezinha, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi abordada por moradores que denunciaram uma briga na Rua Mauá.

Ao chegar ao local indicado, os policiais foram informados por uma mulher que seu vizinho, que estava bêbado, proferiu palavrões contra ela e seu filho. Diante da vontade da vítima em representar, os agentes dirigiram-se à residência do acusado.

Ao chegarem à casa do suspeito, foram constatados visíveis sinais de embriaguez. Questionado sobre o caso, a esposa dele confirmou, porém, relatou que a confusão teria sido causada pelo filho da solicitante.

Além disso, a equipe policial notou que o acusado não estava utilizando a sua tornozeleira eletrônica, conforme a lei determinada, ele tinha retirado o equipamento.

Após isso, os policiais encerraram a ocorrência, realizando a confecção do Boletim de Ocorrência e do Termo Circunstanciado de Infração Penal. O documento será encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais.

