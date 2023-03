Discussão entre mulheres por causa de namorado termina em vias de fato

Da Redação

Na noite de terça-feira (8), por volta das 21h30, a Polícia Militar foi acionada para a Rua Irati, em Ivaiporã, onde segundo a solicitante havia ocorrido uma discussão e que ela tinha sido agredida.

Os policiais foram ao local e conversaram com a solicitante, ela relatou que está se relacionando com um rapaz, e que a ex-namorada dele que que mora nas proximidades foi até a residência e começaram a discutir.

Durante a discussão, a ex-namorada tirou o cadeado do portão e arremessou contra a vítima, acertando em seu lábio causando uma pequena lesão.

Diante do desejo da solicitante de representar, ambas as partes foram encaminhadas até a sede da 6ª CIPM para lavratura do termo circunstanciado. Ambas as partes foram orientadas.

