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LESÃO CORPORAL

Discussão entre mulheres após acidente de trânsito termina em agressão em Ivaiporã

Agressão aconteceu na noite de terça-feira (25), após uma colisão entre um VW Parati e um Fiat Palio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Discussão entre mulheres após acidente de trânsito termina em agressão em Ivaiporã
Autor Mulher sofreu um hematoma na cabeça - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de agressão após acidente de trânsito na noite de terça-feira (25), na Avenida Maranhão, em Ivaiporã. A motorista de um VW Parati relatou ter sido agredida pela condutora de um Fiat Palio.

Segundo a PM, as duas condutoras se envolveram em uma colisão que causou pequenos danos nos para-choques dianteiros dos veículos.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quarta-feira (26)

A motorista do VW Parati relatou que a condutora do Fiat Palio se alterou, proferiu xingamentos, segurou sua gola e bateu sua cabeça contra o veículo. Ela sofreu um hematoma na cabeça.

A mulher foi orientada a procurar atendimento na UPA, pois o Samu atendia outra ocorrência. Ela também foi orientada sobre o direito de representação criminal, mas decidiu não representar naquele momento.

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Durante a ocorrência, os policiais constataram irregularidades nos dois veículos. O VW Parati estava com o licenciamento vencido. O débito foi quitado durante a abordagem e a motorista foi liberada.

Já a condutora do Fiat Palio não possuía habilitação. O carro também estava com o licenciamento vencido e tinha o estepe desgastado e sem pressão.

As notificações de trânsito foram lavradas. O Fiat Palio foi recolhido ao pátio e a condutora foi liberada após receber orientações.

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acidente de transito AGRESSÃO irregularidades veiculares ivaipora notificações de trânsito POLICIA MILITAR
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