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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Discussão entre irmãos termina em ameaça com faca em Ivaiporã

Discussão durante reunião familiar mobilizou a PM após homem pegar uma faca e ameaçar a própria irmã

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 08:05:37 Editado em 18.05.2026, 08:05:31
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Discussão entre irmãos termina em ameaça com faca em Ivaiporã
Autor Irmão tentou atacar a vítima durante discussão - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Caso de ameaça contra mulher em Ivaiporã foi registrado pela Polícia Militar na tarde de domingo (17), após uma vítima relatar que o irmão tentou atacá-la com uma faca durante uma reunião da família.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom às 15h35 para atender a ocorrência na Av. Aparício Bitencourt. Segundo a vítima, o desentendimento começou durante uma reunião familiar entre irmãos.

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Durante a discussão, conforme relato à PM, o homem pegou uma faca e tentou partir para cima da mulher. No entanto, familiares que estavam no local conseguiram contê-lo antes que a agressão acontecesse.

Apesar da ameaça, a mulher decidiu não representar contra o irmão naquele momento. Ambos foram orientados sobre os procedimentos legais disponíveis em casos de violência doméstica e familiar.

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