Discussão entre irmãos termina em ameaça com faca em Ivaiporã

Caso de ameaça contra mulher em Ivaiporã foi registrado pela Polícia Militar na tarde de domingo (17), após uma vítima relatar que o irmão tentou atacá-la com uma faca durante uma reunião da família.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom às 15h35 para atender a ocorrência na Av. Aparício Bitencourt. Segundo a vítima, o desentendimento começou durante uma reunião familiar entre irmãos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ivaiporã terá segunda-feira de muitas nuvens e temperaturas amenas

Durante a discussão, conforme relato à PM, o homem pegou uma faca e tentou partir para cima da mulher. No entanto, familiares que estavam no local conseguiram contê-lo antes que a agressão acontecesse.

Apesar da ameaça, a mulher decidiu não representar contra o irmão naquele momento. Ambos foram orientados sobre os procedimentos legais disponíveis em casos de violência doméstica e familiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos







