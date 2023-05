Discussão entre irmãos termina com um esfaqueado e outro preso

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, foi acionada na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 10h50, para prestar apoio no Hospital Municipal. Um homem teria dado entrada na unidade de saúde com ferimentos de faca no pulso e nos dedos.

Ao conversarem com a vítima, as autoridades descobriram que ela havia sido esfaqueada pelo irmão, durante uma discussão. O homem falou para os PMs que não tinha interesse em representar contra o familiar, no entanto, um telefonema fez a história tomar outros rumos.

A vítima foi informada que o irmão teria invadido sua residência e estaria quebrando o local. Ao chegarem no imóvel, os militares constataram que o acusado quebrou as janelas e diversos pratos. O irmão, então, decidiu representar.

O suspeito foi localizado a cerca de duas quadras da casa. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava muito agressivo durante a abordagem e foi necessário o uso de algemas. O autor das agressões foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul para os procedimentos cabíveis.

Conforme relato do pai dos envolvidos na confusão, ambos teriam passado a noite toda e parte da manhã ingerindo bebidas alcoólicas.

