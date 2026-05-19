Discussão entre casal mobiliza Polícia Militar em Ivaiporã na madrugada
Mulher foi encontrada chorando em via pública no Jardim Guanabara II durante a madrugada desta terça-feira
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de discussão entre casal em Ivaiporã na madrugada desta terça-feira (19), onde solicitante informava que uma mulher estava chorando em via pública no Jardim Guanabara II.
Durante patrulhamento, a equipe da Rádio Patrulha (RPA) localizou a mulher. Ela contou aos policiais que havia discutido com o convivente e deixou a residência após o desentendimento.
LEIA MAIS: Caminhoneiro morre após carreta despencar de pontilhão na BR-376 em Apucarana
Segundo o boletim, a mulher informou que pretendia passar a noite em outro local. Diante da situação, os policiais prestaram orientações.
Pouco depois, o convivente entrou em contato com o Copom. Ele relatou que a mulher voltou até a residência para retirar objetos pessoais.
A equipe policial acompanhou a retirada dos pertences. Em seguida, a mulher foi levada, junto com os objetos, até a casa de um amigo, conforme solicitado por ela.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos