Discussão entre casal acaba com mulher ferida com golpe de foice

Uma briga entre um casal na madrugada desta sexta-feira (30), em Rosário do Ivaí, acabou com uma mulher ferida com golpe de foice pelo marido. Ela foi encaminhada ao Hospital Santa Casa.

Por volta das 4 horas, a equipe de serviço da Polícia Militar foi acionada para a Rua Paranaguá em atendimento a uma situação de vias de fato. Na residência, os policiais encontraram a solicitante que estava sangrando e com ferimento no braço.

De imediato, a vítima foi encaminhada a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

Ela relatou aos policiais, que discutiu com seu amásio, que pegou uma foice e desferiu um golpe no seu pescoço. Para se defender, a mulher colocou o braço na frente e acabou atingida por um corte profundo. No local, os policiais encontraram a foice utilizada no crime.

Diante do relato da vítima a equipe saiu em busca do suspeito, porém sem êxito em encontrar o autor até o momento.

O caso será repassado a Polícia Civil para as providências cabíveis.

