Discussão em bar na região por causa de dívida termina em tijoladas

Na noite de quinta-feira (16), por volta das 20h30, a polícia militar de Lidianópolis foi chamada para atender a uma ocorrência de dano e agressão em um bar, localizado na Rua Juscelino Kubitscheck.

A proprietária do estabelecimento relatou a Polícia Militar (PM) que a confusão começou devido a uma dívida de dinheiro entre dois clientes. Em determinado momento, um dos envolvidos arremessou um tijolo contra o outro, atingindo a cabeça da vítima e causando ferimentos com sangramento.

Além disso, os estilhaços do tijolo também atingiram o nariz de um terceiro cliente, causando um sangramento leve. O agressor ainda quebrou uma janela do bar e danificou uma mesa, causando danos materiais.

Logo após a confusão, o autor fugiu do local. A polícia realizou buscas, mas não conseguiu localizá-lo. As vítimas foram orientadas sobre as medidas legais a serem tomadas no caso.

