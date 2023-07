Discussão de casal termina com homem preso por desobediência

A situação foi no final da noite de domingo na Rua Cornélio Procópio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para lavratura de termo circunstanciado, após desobedecer a equipe policial. O caso aconteceu na noite de domingo (16.07), na Rua Cornélio Procópio, em Ivaiporã.

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 23 horas, uma guarnição foi acionada para uma possível situação de ameaça. Ao chegar no local foi avistado um homem e uma mulher discutindo no portão da residência.

- LEIA MAIS: Mulher é agredida com pedrada na cabeça durante roubo em Ivaiporã

continua após publicidade

Feito contato com ambos, relataram que seria uma discussão de casal, ela informou a equipe que não foi agredida e que gostaria somente que ele fosse embora, as partes foram orientadas e ele saiu do local.

Porém, quando a equipe policial estava em deslocamento, novamente foi acionada para voltar na mesma residência, pois o autor havia retornado e estava fazendo ameaças.

Foi dada voz de abordagem que ele não obedeceu e tentou fugir da equipe correndo, sendo então dada voz de prisão ele foi contido e algemado.

Na sequência, o autor foi encaminhado para 6ª CIPM para a confecção do Termo Circunstanciado de Infração Penal.

Siga o TNOnline no Google News