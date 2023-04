Diretora de Saúde de Ivaiporã se reúne com ministra em Brasília

Da Redação

A diretora do Departamento de Saúde de Ivaiporã, Cristiane Pantaleão, que é vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), participou da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, na Organização Panamericana de Saúde (OPAS/OMS), em Brasília, conduzida pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, representante da Opas/OMS no Brasil, Socorro Gross, secretários do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) debateram a Política Nacional de Sangue e da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), por conta da PEC 10/2022, e a prevenção das fake news sobre a vacinação bivalente de Covid-19.

Nísia Lima defendeu a importância do acompanhamento dos projetos que tramitam no Congresso Nacional e da mobilização nacional pela doação de sangue, enquanto Cristiane Martins Pantaleão destacou a reta final do curso Saúde com Agente que formará cerca de 200 mil agentes comunitários em saúde e agentes de combate às endemias no Brasil.

“Estamos formando trabalhadores para o SUS, que é um dos principais objetivos do Conasems e do Ministério da Saúde – principalmente para a Atenção Básica nos 5.570 municípios brasileiros. O curso é bastante solicitado pelos profissionais da saúde e sabemos que o Ministério da Saúde vai viabilizar a formação para mais trabalhadores. Desta forma, fortaleceremos o Sistema Único de Saúde”, defendeu Cristiane Pantaleão.



Sobre o XXXVII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que acontece entre os 16 e 19 de julho, no Centro de Convenções de Goiânia, Cristiane Pantaleão informou que as inscrições estão abertas. Este ano, o tema versa sobre o SUS que Falta no Brasil.

A vereadora Gertrudes Bernardy, que cumpria agenda em Brasília, acompanhou a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, com vereadoras de Pato Branco e Jardim Alegre.

Conass

Na quarta-feira, dia 26 de abril, Cristiane Pantaleão representou o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) na posse da diretoria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) – gestão 2023/2024. O Conass passou a ser presidido pelo secretário estadual de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, e a representar os 27 secretários estaduais.

Fábio Baccheretti se comprometeu a ser voz ativa, imparcial e coletiva e a primar pela independência do Conass e pela construção de políticas transformadoras, respeitando cada ente vinculado à governança do Sistema Único de Saúde.

A posse da diretoria aconteceu na Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília, onde Cristiane Pantaleão usou o púlpito para observar que os gestores estaduais e municipais sempre trabalharam juntos e irão seguir firmes na consolidação do SUS. “Queremos construir e desenvolver conjuntamente políticas que contemplem as necessidades das diferentes populações no Brasil. Estamos felizes em poder contar com esta diretoria para enfrentar os desafios do sistema e lutar por uma saúde pública de qualidade”, declarou a diretora do Departamento de Saúde de Ivaiporã.

Os principais objetivos do Conass são fortalecer as secretarias estaduais de saúde, torná-las mais participativas na reconstrução do setor saúde e representá-las politicamente.

