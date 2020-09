Diocese de Apucarana cria programa infantil para continuar evangelização - TNOnline

Continua após publicidade

Desde a suspensão das atividades da catequese devido à pandemia do coronavírus, as paróquias da Diocese de Apucarana tiveram que se reinventar para continuar sua missão de evangelização. Por isso, desde meados de julho, a coordenação Diocesana de Catequese lançou o programa “Conecta Catequese”, através do canal oficial da Diocese de Apucarana, no YouTube.

O programa é lançado toda quinta-feira, às 20 horas, e a cada episódio possui um tema diferente para evangelização de nossas crianças e adolescentes. Quem conta essas histórias é o Romeuzinho e Lú, mascotes da catequese da Diocese de Apucarana.