Difamação termina em vias de fato entre primos, em Godoy Moreira

Um homem acabou agredindo e ameaçando o primo durante uma discussão em Godoy Moreira, na noite de sábado (6). A briga aconteceu na casa do primo, na Rua Osório da Silva Passos.

A Polícia Militar foi chamada, e no local os policiais conversaram com uma mulher, Ela passou a relatar que o primo de seu marido que estava bastante nervoso, após breve discussão, teria agredido a vítima com um tapa no rosto. Após isso, ele teria o ameaçado dizendo que ia matá-lo.

A mulher então teria questionado o autor o porquê da agressão e da ameaça. Ele então também teria ameaçado a mulher de morte, e na sequência se evadiu em uma motocicleta.

Sendo efetuado patrulhamento foi logrado êxito em abordar o possível autor próximo a quadra de esportes na entrada do loteamento

Ao ser indagado o motivo dos fatos ele disse teria ficado sabendo que primo o estaria difamando e que já teria pedido a ele para com tais conversas e que teria se exaltado vindo a acontecer o ocorrido.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao destacamento policial para lavratura de termo circunstanciado, entretanto, as partes acharam por bem não dar seguimento na representação.

