Difamação em transmissão ao vivo de rede social vira caso de polícia no PR

Exposição com mentiras sobre uso de drogas e armas gerou constrangimento a adolescente

Uma adolescente acompanhada de sua mãe procurou o destacamento policial de Rosário do Ivaí para denunciar que foi vítima de difamação durante uma transmissão ao vivo realizada no TikTok.

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Na exibição, conduzida por outros jovens e uma mulher, foram divulgadas inverdades sobre a vida pessoal da vítima. O conteúdo incluiu acusações falsas relacionadas ao uso de drogas e à posse de armas de fogo, o que provocou forte repercussão e constrangimento para a jovem no ambiente escolar.

A família apresentou gravações e capturas de tela das imagens como prova do ocorrido. Diante do fato, a equipe policial acionou o Conselho Tutelar local para prestar o devido acolhimento e apoio à família.

A vítima e sua responsável foram orientadas a entregar todo o material de prova na Delegacia de Polícia Civil, que conduzirá as investigações para identificar os responsáveis e tomar as providências cabíveis junto à escola.