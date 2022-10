Diesel é roubado de caminhão e motorista é feito refém na região

Da Redação

Um caminhão bitrem que transportava mais de 50 mil litros de óleo diesel, que foi roubado na noite de quinta-feira (6), foi encontrado abandonado na região de Mauá da Serra na madrugada desta sexta-feira (7).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) repassou que o motorista do caminhão foi abordado no Km 437 da BR-376 em Mandaguari, que foi rendido e obrigado a entregar a direção do veículo.

O condutor ainda disse que foi levado para um veículo de passeio, feito refém, e que por volta das 23h30, foi liberado. Outros detalhes do roubo ainda não foram repassados.

O caminhão foi encontrado, porém, estava sem toda a carga, 57.500 litros de óleo diesel. O caso será investigado.

