Mais de 1,6 mil pessoas morreram em decorrência de complicações do diabetes entre 2016 e setembro de 2026 nos 17 municípios atendidos pela 16ª Regional de Saúde. Segundo dados do Tabnet/DataSUS, Apucarana concentra o maior número de óbitos nos últimos dez anos, com 498 registros, seguida por Arapongas, com 459, e Jandaia do Sul, com 113.

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O ano de 2025 foi o que contabilizou mais mortes, com 179 registros. Em 2026, os números preliminares repassados pela Regional de Saúde apontam 154 óbitos até 25 de novembro, quatro a mais do que os 150 registrados no mesmo período do ano passado.

Embora seja uma doença conhecida e com tratamentos disponíveis, o diabetes ainda pode evoluir sem que o paciente perceba. A endocrinologista Fernanda Osugue explica que o diagnóstico precoce e o acompanhamento regular são determinantes para reduzir o risco de complicações. “O tratamento vai muito além de controlar a glicemia. Precisamos cuidar também da pressão arterial, do colesterol, da saúde renal, da alimentação e estimular a atividade física. Quanto mais cedo conseguimos atuar, maiores são as chances de prevenir complicações”, afirma.

Entre os problemas associados à doença estão as complicações cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), além da doença renal crônica, infecções graves e episódios agudos, como hipoglicemia grave e cetoacidose diabética. Segundo a médica, muitas dessas condições se desenvolvem ao longo dos anos, de forma silenciosa.

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O diabetes também pode comprometer a qualidade de vida e a autonomia do paciente. A retinopatia diabética pode levar à perda da visão, enquanto a neuropatia provoca dores, perda de sensibilidade e pode favorecer lesões que, em casos mais graves, evoluem para amputações.

A dificuldade de identificar a doença no início é uma das preocupações. No diabetes tipo 2, é comum que o paciente não apresente sintomas ou não perceba alterações, descobrindo o problema em exames de rotina ou quando alguma complicação já está instalada. A recomendação, segundo Fernanda, é realizar rastreamento a partir dos 35 anos, mesmo sem sintomas, ou antes, conforme fatores de risco, como excesso de peso, histórico familiar e diabetes gestacional.

Sede excessiva, aumento da frequência urinária, perda de peso sem explicação, cansaço, visão embaçada, infecções recorrentes e dificuldade de cicatrização são sinais que merecem atenção. Já vômitos, dor abdominal, respiração acelerada ou alteração da consciência exigem atendimento imediato.