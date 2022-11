Dia do Rio é marcado com plantio de mudas em Jardim Alegre

Da Redação

A Prefeitura de Jardim Alegre, através do Departamento do Meio Ambiente, em parceria com o Colégio Estadual Cívico-Militar Anita Garibaldi, realizaram nesta quinta-feira (24) plantio de mudas de árvores, de espécies nativas no Lago Municipal Ângelo Santini, nascente do rio Genibre.

O dia 24 de novembro foi instituído como o Dia do Rio com a finalidade de conscientizar as pessoas quanto à preocupação com a escassez da água e incentivar a preservação e proteção dos recursos naturais.

A ação foi promovida pelos escritórios regionais do Instituto Água e Terra (IAT) em diversas cidades, por meio do programa Paraná Mais Verde. No Paraná a expectativa é reflorestar uma área aproximada de 250 hectares com o plantio de mais de 100 mil mudas.

As espécies escolhidas para esse projeto são consideradas raras ou ameaçadas de extinção, como Cedro Rosa (Cedrela fissilis), Palmito Jussara (Euterpe edulis), Imbuia (Ocotea porosa) e Canela sassafrás (Ocotea odorífera).

Em Jardim Alegre, de acordo com diretor municipal do meio ambiente, Odair Marcolino, a ação, além de educação ambiental, o plantio das mudas visa também evitar o assoreamento do lago. Com o plantio de mudas de espécies arbóreas diminuem o deslizamento de terra para o leito do lago que é nascente do rio Genibre

“Não é só função de embelezamento do local. Essas árvores vão contribuir com o equilíbrio ecológico e também servem para a reconstrução da mata ciliar do Rio Genibre. Queremos contribuir para uma melhoria da qualidade da água”, esclareceu.

Ainda segundo Odair, esta foi uma primeira etapa de plantio, a ideia é que nos próximos dias seja realizado o plantio também nas margens do Rio Genibre. No total a ideia é que sejam plantadas cerca de 300 mudas.

