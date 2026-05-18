Dia de Combate ao Abuso Sexual mobiliza Ivaiporã com teatro e alerta às famílias
Ação no Centro Cultural reuniu estudantes, projetos sociais e autoridades para reforçar prevenção, denúncia e proteção contra a violência sexual
No Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta segunda-feira (18), Ivaiporã promoveu apresentações teatrais com escolas, projetos sociais e apoio do Ministério Público para conscientizar crianças, adolescentes e famílias sobre prevenção, denúncia e proteção contra a violência sexual infantil.
A ação ocorreu no Centro Cultural Olivia Hauptmann, com a peça teatral “Super Heróis de Proteção”. O evento reuniu alunos da rede municipal, estadual, Apae e projetos sociais. A campanha reforçou a importância de identificar sinais de abuso e incentivar denúncias. O objetivo foi ampliar a informação e reduzir casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. (fotos abaixo)
A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou que a mobilização precisa acontecer todos os dias. Segundo ela, a violência sexual infantil exige vigilância constante da sociedade e das famílias.
Gertrudes alertou que, muitas vezes, o agressor está dentro do convívio familiar. “Muitas vezes o abusador é da própria família, está dentro de casa. As mães precisam ouvir seus filhos e perceber os sinais”, afirmou.
A secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessuti, explicou que a campanha fortalece a rede de proteção e amplia o debate sobre o tema. “Maio é um mês de conscientização e fortalecimento da proteção às nossas crianças e adolescentes. Por isso, unimos educação, assistência social e parceiros para levar informação, prevenção e incentivo à denúncia”, afirmou Silvana Pessuti.
O promotor de Justiça Leonardo Ferrari afirmou que a união entre poder público, escolas, saúde, Conselho Tutelar e Ministério Público fortalece o combate ao crime. “Hoje é um dia importantíssimo de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Queremos transformar esse assunto em algo que possa ser dito, para que essas crianças possam pedir socorro e ajuda”, declarou.
Ferrari também destacou que campanhas permanentes ajudam a reduzir casos e fortalecem a denúncia. “Quanto mais estivermos envolvidos nesse combate, maior será a eficácia para evitar que nossas crianças e adolescentes sejam vítimas dessa violência”, reforçou.
Foto: Apresentação teatral reuniu estudantes, autoridades e famílias Autor: TN Online / Ivan Maldonado
