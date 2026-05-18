Dia de Combate ao Abuso Sexual mobiliza Ivaiporã com teatro e alerta às famílias

Ação no Centro Cultural reuniu estudantes, projetos sociais e autoridades para reforçar prevenção, denúncia e proteção contra a violência sexual

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 18:18:21 Editado em 18.05.2026, 18:18:05
Dia de Combate ao Abuso Sexual mobiliza Ivaiporã com teatro e alerta às famílias
Autor Apresentação teatral reuniu estudantes, autoridades e famílias - Foto: TN Online / Ivan Maldonado

No Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta segunda-feira (18), Ivaiporã promoveu apresentações teatrais com escolas, projetos sociais e apoio do Ministério Público para conscientizar crianças, adolescentes e famílias sobre prevenção, denúncia e proteção contra a violência sexual infantil.

A ação ocorreu no Centro Cultural Olivia Hauptmann, com a peça teatral “Super Heróis de Proteção”. O evento reuniu alunos da rede municipal, estadual, Apae e projetos sociais. A campanha reforçou a importância de identificar sinais de abuso e incentivar denúncias. O objetivo foi ampliar a informação e reduzir casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. (fotos abaixo)

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou que a mobilização precisa acontecer todos os dias. Segundo ela, a violência sexual infantil exige vigilância constante da sociedade e das famílias.

Gertrudes alertou que, muitas vezes, o agressor está dentro do convívio familiar. “Muitas vezes o abusador é da própria família, está dentro de casa. As mães precisam ouvir seus filhos e perceber os sinais”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessuti, explicou que a campanha fortalece a rede de proteção e amplia o debate sobre o tema. “Maio é um mês de conscientização e fortalecimento da proteção às nossas crianças e adolescentes. Por isso, unimos educação, assistência social e parceiros para levar informação, prevenção e incentivo à denúncia”, afirmou Silvana Pessuti.

O promotor de Justiça Leonardo Ferrari afirmou que a união entre poder público, escolas, saúde, Conselho Tutelar e Ministério Público fortalece o combate ao crime. “Hoje é um dia importantíssimo de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Queremos transformar esse assunto em algo que possa ser dito, para que essas crianças possam pedir socorro e ajuda”, declarou.

Ferrari também destacou que campanhas permanentes ajudam a reduzir casos e fortalecem a denúncia. “Quanto mais estivermos envolvidos nesse combate, maior será a eficácia para evitar que nossas crianças e adolescentes sejam vítimas dessa violência”, reforçou.


  Apresentação teatral reuniu estudantes, autoridades e famílias
    Foto: Apresentação teatral reuniu estudantes, autoridades e famílias Autor: TN Online / Ivan Maldonado
Ação comunitária Combate ao Abuso Sexual conscientização direitos da criança Prevenção e Denúncia violência infantil
