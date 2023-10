Dia das Crianças em Ivaiporã é comemorado com diversas atividades

A Praça Manoel Teodoro da Rocha foi o palco escolhido pelas Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e de Assistência Social da Prefeitura de Ivaiporã para celebrar o Dias das Crianças – 12 de outubro.

Teatro apresentado pela Assembleia de Deus, atividades esportivas, brinquedos infláveis, cama elástica, pintura fácil e espaço kids foram disponibilizados para as crianças, que receberam algodão-doce e pipoca. As atividades foram preparadas especialmente pelos secretários municipais Luciane Baggio (Cultura), Silvio José (Esporte) e Silvana Pessutti (Assistência Social).

O prefeito Carlos Gil, chefe de gabinete Alaércio Búfalo e a vereadora Gertrudes Bernardy estiveram na Praça Manoel Teodoro da Rocha, onde foram recebidos pelos pequenos e pelos papais.

“As crianças são o futuro de Ivaiporã. Por isso, promovemos atividades lúdicas nas datas comemorativas, o que proporcionam mais horas de lazer com os pais, avós e responsáveis”, comentou Carlos Gil.

A vereadora Gertrudes Bernardy parabenizou a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis, e as respectivas secretarias municipais pelas ações infantis.

14 de outubro

No sábado, 14 de outubro, a Prefeitura irá promover torneios, apresentação de 10 professores de 10 modalidades esportivas, e entregar kits de uniforme esportivo, 12 caiaques e 6 stand up paddle no Parque Jardim Botânico. As ações esportivas serão realizadas das 09h00 às 12h00. Carlos Gil aproveitou para reforçar o convite para a população fazer parte e levar as crianças.

