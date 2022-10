Dia das Crianças é celebrado com Cinema na Praça em Jandaia do Sul

Da Redação

Demorou, mas a diarista Marilsa Soares Pereira agora pode encher a boca para contar que finalmente viu de perto a telona do cinema. Aos 47 anos, ela teve um Dia das Crianças diferente nesta quarta-feira (12), com a passagem do projeto Cinema na Praça por Jandaia do Sul.

A cada aventura meio descabida do “Poderoso Chefinho” ou ação desajeitada dos protagonistas de “Croods”, soltava uma gargalhada desavergonhada. O marido e a filha curtiram na mesma sintonia. “Estou feliz, foi a minha primeira vez no cinema”, disse.

De adultos como ela, cuja história de vida até então não tinha permitido essa aventura cultural, a crianças entusiasmadas com a chance de conhecer algo novo, foi um dia de olhos brilhantes.

Brenda Gabriela Matias de Souza Silva, de 9 anos, assistiu os filmes com o irmão mais novo e alguns parceiros de algazarra. Ela chegou cedo para garantir lugar privilegiado na primeira fileira de cadeiras. Entre bonecas, jogos e passatempos, conhecer o cinema era o presente que mais aguardava neste 12 de outubro. “Assisti os dois filmes, tudo aqui foi muito legal”, contou.

“Eu adoro filmes, então pedi para os meus pais para vir. Já vi os dois, mas na televisão, agora no cinema é diferente”, afirmou Miguel Felipe de Souza Costa, de 8 anos, entre uma mãozada e outra na caixinha de pipoca. “Gostei de tudo, esse foi o meu presente de criança”, completou Isaac Soares, de 7 anos.

A famosa tela gigante do Governo do Estado (parceria com a Renault do Brasil e Motion Picture Association) foi instalada no meio da Praça do Café, ponto central do município do Vale do Ivaí. Duas sessões seguidas, gratuitas e com direito a pipoca quentinha e refrigerante gelado animaram um dia que a criançada gosta de curtir de maneira intensa.

Um presente que Jandaia do Sul jamais vai esquecer, segundo o prefeito da cidade, Lauro Júnior. “Essa é uma parceria verdadeira pelo bem do Paraná e dos municípios do Interior. A chance que muita gente teve de conhecer o cinema”, destacou.

PROPOSTA – A retomada da programação do Cinema na Praça prevê sessões ao longo dos próximos cinco meses. A agenda começou em Jataizinho, na região Norte, na última quinta-feira (7), e vai até fevereiro, com encerramento previsto para ocorrer no Litoral, dentro das atividades do Verão Maior Paraná.

Foram 1.780 espectadores nas três primeiras sessões, incluindo as passagens por Bela Vista do Paraíso e Prado Ferreira, também no Norte.

A proposta é levar a sétima arte às cidades do Paraná com até 30 mil habitantes e que não possuem cinemas. O projeto começou em 2019 e, após um intervalo de dois anos em razão das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, foi retomado em maio deste ano.

Nesta fase são mais de 50 cidades no roteiro. São sempre dois filmes infantis por noite: às 19h, "O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família" e, às 21h, "Os Croods 2 – Uma Nova Era". Os filmes são dublados e legendados, em favor da acessibilidade.

“Esperamos uma adesão grande das famílias paranaenses nessa nova temporada. Queremos levar esse sentimento de diversão compartilhada aos municípios paranaenses”, destacou a coordenadora estadual do Cinema na Praça, Elaine Pereira Almeida.

Ela lembrou, ainda, que a ação já passou por 65 municípios nos últimos anos, com um público estimado em 25,4 mil espectadores.

Confira a programação do Cinema na Praça:

INTERIOR

Lunardelli – 13/10

Lidianópolis – 14/10

Cambira – 15/10

Marilândia do Sul – 16/10

Mandaguaçu – 19/10

Ourizona – 20/10

Atalaia – 21/10

Ângulo – 22/10

Colorado – 23/10

Lobato – 27/10

Itaguajé – 28/10

Jardim Olinda – 29/10

Santo Antônio do Caiuá – 30/10

São Pedro do Paraná – 31/10

Querência do Norte – 03/11

Santa Cruz de Monte Castelo – 04/11

Rondon – 05/11

Japurá – 06/11

Alto Paraíso – 10/11

São Jorge do Patrocínio – 11/11

Iporã – 12/11

Brasilândia do Sul – 13/11

Alto Piquiri – 16/11

Mariluz – 17/11

Moreira Sales – 18/11

Boa Esperança – 19/11

Goioerê – 20/11

Mamborê – 25/11

Terra Boa – 26/11

Peabiru – 27/11

Araruna – 28/11

Iretama – 01/12

Boa Ventura de São Roque – 02/12

Campina do Simão – 03/12

Laranjal – 04/12

Nova Laranjeiras – 08/12

Laranjeiras do Sul – 09/12

Candói – 10/12

Reserva do Iguaçu – 12/12

São Sebastião da Amoreira – 13/12

Wenceslau Braz – 14/12

Andirá – 15/12

Sertanópolis – 16/12

Primeiro de Maio – 17/12

Florestópolis – 18/12

LITORAL

Guaratuba – 05, 06, 07, 08/01

Matinhos – 12, 13, 14, 15/01

Pontal do Paraná – 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29/01

Paranaguá – 02 e 03/02

Morretes – 04 e 05/02

Antonina – 09 e 10/02

Matinhos – 11 e 12/02

