Dia das Crianças com brincadeiras e personagens da Disney

Evento será na terça-feira (12), na Praça Manoel Teodoro da Rocha, entre às 8 e 12 horas

A Prefeitura de Ivaiporã promoverá horas de brincadeiras e jogos para celebrar o Dia das Crianças, na terça-feira (12), na Praça Manoel Teodoro da Rocha, entre às 8 e 12 horas.

Os pais podem levar as crianças interessadas em brincar ao ar livre. A Prefeitura disponibilizará 40 monitores para cuidar dos pequenos e instruir os cuidados inerentes à pandemia do coronavírus (Covid-19).

“A manhã de recreação envolverá os Departamentos de Assistência Social, Cultura e Esporte com brincadeiras, tais como amarelinha e pula corda, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, personagens da Disney – Mickey e Minnie e alguns heróis”, antecipou a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio.

As ações contarão com apoio do Departamento de Saúde.