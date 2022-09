Dia da Árvore: Ivaiporã assina pacto de reflorestamento; assista

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã através do Departamento Municipal de Meio Ambiente, realizou nos dias 20 e 21 o 1º Congresso de Valorização ao Dia Mundial da Árvore. O evento aconteceu no Centro Cultural Olívia Hauptmann, durante o período do dia foi trabalhado com alunos da rede municipal, a apresentação de teatros artísticos e a exposição de figurinos e fotos do projeto “Fragmentos da Mata Atlântica”. Veja o vídeo abaixo.

Na noite do dia 20, a apresentação foi técnica com a presença da sociedade, para a apresentação do plano de manejo e assinatura do pacto ambiental de reflorestamento do Parque Natural Mata da Placídio.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente, Denise Kusminski , assinaram o pacto de reflorestamento do Parque Natural, o Rotary Club Ivaiporã e Rotary Integração, Associação das Senhoras de Rotarianos, diretores das escolas municipais, CMEIs, colégios estaduais e particulares, que assumiram o compromisso de plantar até o próximo Dia da Árvore quase 2.000 mudas de árvores nativa.

“Na próxima sexta-feira, nós já vamos começar o plantio de aproximadamente 80 mudas que será realizado pelo pessoal do Rotary. Também estamos montando um cronograma para as escolas”, relatou Denise

O Parque Natural Mata da Placídio tem atualmente uma área de 19 hectares e a Prefeitura está adquirindo mais 16 hectares, onde será ampliada a unidade de conservação e também será construída a estrutura Centro de Educação Ambiental para as crianças.

O prefeito em exercício Marcelo Reis, disse que congresso como esse, faz com que as pessoas tomem conhecimento das causas ambientais e cumpram a Constituição Federal, onde todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, “impondo-se o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. Isso faz com que as crianças das escolas façam parte dos projetos ambientais do município e consigam se envolver e tenham uma consciência ambiental desde pequenos”.

Carlos Gil, prefeito licenciado que também participou do congresso ambiental lembrou que desde a sua primeira gestão em 2014, as causas ambientais são prioridades, quando foi implantado na Microbacia do Rio Pindaúva que abastece a cidade, o projeto Cultivando Água Limpa de recuperação das nascentes. “Ivaiporã naquele momento já buscava água de poço artesiano e nós conseguimos de lá para cá, passar a seca que foi tenebrosa, sem falta de água na nossa cidade”.

Ele também anunciou que a Prefeitura tem um projeto aprovado no IAT para o Parque Ambiental Pindauvinha, que vai cruzar toda a cidade desde o Jardim Itaipu, passando pelo Lago das Flores, Jardim Botânico até a Vila Monte Castelo. “Com pista de caminhada, área de ciclismo, bancos e iluminação, e o principal com as árvores preservadas e reflorestamento onde for necessário”, relatou Carlos Gil.

A presidente da Câmara de Vereadores, que também marcou presença no evento, parabenizou a gestão municipal pelo cuidado e preocupação ambiental. “Prefeito Gil, prefeito Marcelo, Denise e toda a equipe do meio ambiente, meu respeito a vocês pelo tanto que tem cuidado de nossa cidade”, completou Gertrudes.

Também participaram do evento, o chefe regional do IAT, Carlos Henrique de Souza, os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti, dentre outras autoridades. Assista: null - Vídeo por: Reprodução





