Dia da Árvore é comemorado em Ivaiporã com desfile; veja

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã realizou na terça-feira (21), um desfile alegórico ambiental, em comemoração ao Dia da Árvore. O desfile faz parte do projeto Fragmentos da Mata Atlântica em Ivaiporã: um elo social e ambiental, que é desenvolvido em parceria pelos Departamentos Municipais de Meio Ambiente e de Assistência Social.

O desfile que aconteceu na Av. Paraná foi dividido em três setores: flora, fauna e ações do homem e teve início com desfile da Banda Marcial Municipal, seguido pela Escola de Capoeira Zoeira Nagô, que desenvolve o programa social Capoeira no Caminho Certo – a arte que educa, em parceria com o Departamento de Cultura.

Na comissão de frente do Desfile Alegórico Ambiental, alunas da Petipá Ballet da Companhia de Dança Olívia Olívia Hauptmann, que deram um show na avenida.

Participaram do desfile alegórico cerca de 300 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, dos projetos sociais Renascer, Casa de Vivência e Centro da Juventude, que frequentam as oficinas do projeto Fragmentos da Mata Atlântica. As fantasias e adereços foram criados e confeccionados pelas crianças, durante as oficinas a partir de materiais recicláveis, arrecadados com apoio da população.

Para o prefeito Luiz Carlos Gil, um momento de muita emoção e reflexão. “Muito importante isso, porque conscientizando as crianças estamos conscientizando também os adultos à reciclar, fazer o descarte correto do lixo. Então dessa maneira, nós vamos ajudando o planeta, com cada um fazendo a sua parte a gente chega lá”.

Segundo a diretora de Meio Ambiente, Denise Kusminski, por meio do desfile, e através de materiais confeccionados a partir de recicláveis, as crianças mostraram a população a importância da preservação e o cuidado com o meio ambiente. “Acredito que começa por ai, fazer as atividades dentro dos projetos e das escolas e depois traduzir isso para a população”.

Flávia Graef Kuss, diretora do Departamento de Assistência social diz que o evento foi emocionante. “Ver as crianças desfilando, a felicidade de estarem apresentando tudo aquilo que aprenderam e vieram confeccionando em quatro meses é muito gratificante. Mais ainda em saber que estão levando esse conhecimento para casa”, destacou.

A Cresol – União do Vale também contribuiu com a realização do evento, durante o desfile distribuiu 500 lápis sustentáveis com semente de Embaúba.

Também participaram da comemoração ao Dia da Árvore, o vice-prefeito Marcelo Reis, a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrude Bernardy, Carlos Henrique de Souza chefe da regional do IAT, José Paulo da Silva presidente da Cresol, o comandante da 6ª CIPM tenente Vinicius Castro e o comandante do Corpo de Bombeiros, major Daverson Luiz dos Santos, dentre outras autoridades.

ASSISTA:

Dia da Árvore é comemorado em Ivaiporã com desfile; veja - Vídeo por: Reprodução