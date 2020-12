Devoto de Cambira segue caminhada rumo a Ourinhos; assista - TNOnline

Continua após publicidade

O devoto de Nossa Senhora Aparecida, Claudino de Oliveira de 46 anos de Cambira, que deixou o município e segue rumo ao santuário da santa em São Paulo, na manhã deste domingo (6) caminha em direção a Ourinhos. Ele que está carregando uma cruz que pesa 35 Kg acredita que vai demorar três dias para chegar ao município e então pegar a Rodovia Castelo Branco. Assista:

Claudino já andou cerca de 260 Km, ainda restam quase 600 Km pela frente para conseguir pagar a promessa dele. Na noite de sábado (5) o devoto dormiu em um abrigo oferecido pelos irmãos Franciscanos na região de Assis, lá agradeceu todo apoio recebido. "Eu agradeço a todos que estão me ajudando, me dando água, alimentação, pouso para dormir. Eu vou rezar por todos vocês e por todos que estão em oração para me dar forças para continuar firme em minha promessa", disse o devoto.

Segundo Regina Dutra de Souza, irmã de Claudino, ele deve demorar uns três meses para chegar em Aparecida do Norte. São 783,7 km do pequeno município no interior do Paraná até o santuário de Nossa Senhora. De carro, são quase 10 horas de viagem. "Ele bebia de mais, e acreditamos sim que Nossa Senhora o livrou da bebida. Ele bebia e saia pelo mundo, sofreu cinco acidentes, ficou em coma e sempre Nossa Senhora nos ajudou, intercedeu pela melhora dele. Agora ele criou coragem e foi. Ele trabalha carpindo roça, nem se preparou para a caminhada, mas ele disse que se não fosse agora, não pagaria a promessa dele e que ele precisava horar a graça recebida, detalha.

Claudino saiu às 5 da manhã de domingo, no dia 22 de outubro. "Eu chorei muito quando ele saiu no domingo, eu estava e estou muito preocupada, não queria que ele fosse, a cruz é pesada, ele não levou alimentos por causa do peso, apenas algumas trocas de roupas. Em Aricanduva ele ganhou água e comida, e assim acreditamos que ele vai conseguir chegar até Aparecida, com ajuda das pessoas de fé", disse Regina.