Devoção a Jesus das Santas Chagas reúne multidão em Ivaiporã; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A devoção a Jesus das Santas Chagas arrastou uma multidão na peregrinação de quase 15 quilômetros da primeira caminhada da Fé de Ivaiporã. A atividade religiosa foi realizada no domingo (27) e iniciada às 6 horas com missa na Igreja do Perpétuo Socorro, na Vila Nova Porã, celebrada pelo padre da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, Edivaldo Ferreira dos Reis.

continua após publicidade .

Após a missa, os peregrinos seguiram a imagem de Jesus das Santas Chagas e ouviram as explicações das Santas Chagas feitas pelo ministro da comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, Jair Anacleto.

“É muito bonito ver o interesse dos fiéis nas Santas Chagas. A Prefeitura está de parabéns pela iniciativa e a Câmara de Vereadores por tornar lei o roteiro turístico religioso”, afirmou Jair Anacleto.

continua após publicidade .

Os peregrinos passaram pelas Diaconias Santa Rita de Cássia (Vila Rural Ivainópolis), Santa Luzia (comunidade de Santa Luzia), São Lourenço (comunidade do Cruzeirinho) e concluíram o percurso na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (distrito do Jacutinga).

Para o funcionário aposentado dos Correios, Nazareno Guerra, a caminhada serviu como forma de agradecimento a Deus pela vida. “Eu e minha esposa viemos só para agradecer, pela saúde, por ter trabalhado muito tempo nos Correios e agora aposentado. Está sendo um momento de reflexão, uma maravilha!”, disse Guerra. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

Quem também participou da caminhada e se mostrou muito feliz com a adesão dos peregrinos foi a vereadora Gertrudes Bernardy. “É muito gratificante ver que o projeto do roteiro turístico religioso de Ivaiporã, que apresentei à Câmara de Vereadores, deu certo. De acordo com a Lei 3.575 o Caminho de Jesus das Santas Chagas será realizado anualmente. Mas o percurso é”, avisou a vereadora



continua após publicidade .

Alex Fonseca, diretor municipal do Departamento de Turismo, agradeceu aos participantes e a colaboração de todos departamentos da Prefeitura de Ivaiporã. “Um evento muito bonito, um presente de Deus participar de uma peregrinação como essa. Lembrando que o Caminho das Santas Chagas é permanente. Em qualquer época do ano que a pessoa que quiser vir fazer o seu caminho, pode pegar uma excursão e vir peregrinar”, destacou Alex.

continua após publicidade .

Siga o TNOnline no Google News