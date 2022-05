Detran/PR terá leilão de veículos e sucatas no final de maio

Da Redação

Em Apucarana, há a oferta de sucatas para comercialização de peças e partes metálicas e de materiais ferrosos para reciclagem

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realiza, no final de maio, leilão de 10.475 veículos, sendo 161 aptos a circulação, 8.986 para reciclagem e 1.328 na condição de sucata para reaproveitamento de peças. O leilão será em três dias, em 24, 25 e no dia 31 de maio.

continua após publicidade .

Os leilões estão divididos em três lotes, sendo o Lote 1, com 1.302 veículos recolhidos pelas autoridades de trânsito, na condição de sucata, baixados no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Esses veículos não podem ser registrados ou licenciados, sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública. Eles se destinam exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

No lote 2 estão quase 9 mil veículos que não podem circular e nem mesmo suas peças e partes metálicas podem ser comercializados. Esses são considerados apenas como material ferroso para reciclagem.

continua após publicidade .

No lote 3 estão os veículos que podem voltar a circular nas ruas.

Segundo o Detran, podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, portadoras de CPF ou CNPJ, documento de identidade e maiores de 18 anos, conforme regras descritas nos Editais de Leilão nº 001/2022; 002/2022 e 003/2022 disponíveis no site www.detran.pr.gov.br.

No lote 1, de sucatas, as cidades da região que tem itens no leilão são Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Rolândia, Jandaia do Sul, Astorga, Barbosa Ferraz e Cândido de Abreu. As sucatas estão nos pátios ou em locais sob responsabilidade da Polícia Militar.

continua após publicidade .

No Lote 2 do leilão do Detran estão 8.986 veículos para reciclagem, ou seja, são considerados apenas como materiais ferrosos. Nesse caso, além de baixados no Renavam, é proibida a circulação e até a comercialização de suas peças ou partes metálicas. Esse material é destinado exclusivamente para reciclagem, totalizando mais de 3,3 mil toneladas.

LOTE DE VEÍCULOS APTOS À CIRCULAÇÃO

continua após publicidade .

O Lote 3 do leilão do Detran/PR é o que deve chamar mais a atenção de pessoas físicas. Estão listados 161 veiculos que são aptos à circulação. São veículos recolhidos pela Polícia Militar e que não foram retirados pelos proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação.

Os veículos podem ser examinados nos locais onde se encontram, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h, nos 10 (dez) dias que antecedem ao leilão. As pessoas interessadas em ver os veículos precisam de autorização para acesso aos locais de depósitos. Essas autorizações podem ser obtidas em um dos endereços abaixo relacionados, respeitando as regras estabelecidas em edital de leilão nº 003/2022. Para pedir a autorização, os interessados devem apresentar documento de identidade reconhecido por lei federal.

continua após publicidade .

Conforme o edital do Detran, alguns destes veículos que vão a leilão estão em cidades da região. É o caso de Ivaiporã, Manoel Ribas, Cândido de Abreu.

SERVIÇO:

continua após publicidade .

1º LOTE – Detran-PR leiloa 1.328 veículos destinados à sucata.

Data: 24.05.2022 – terça-feira

Horário: 09h00

continua após publicidade .

Local: On-line, através do site: www.sfleiloes.com.br

Total de lotes: 183

continua após publicidade .

Total avaliação: R$ 1.270.700,00

2º LOTE – Detran-PR leiloa 8.986 veículos na condição de materiais ferrosos para reciclagem, resultante da trituração das sucatas de veículos e materiais inservíveis.

continua após publicidade .

Data: 23.05.2022 – segunda-feira

Horário: 10h00

Local: On-line, através do site: www.psnleiloes.com.br

continua após publicidade .

Total avaliação: R$ 0,30 (trinta centavos) o valor do kg do material ferroso a ser reciclado.

continua após publicidade .

3º LOTE – Detran-PR leiloa 161 veículos destinados à circulação.

Data: 31.05.2021 – terça-feira

Horário: 09h00

continua após publicidade .

Local: On-line, através do site: www.kronbergleiloes.com.br

Total de lotes: 161

Total avaliação: R$ 402.800,00

continua após publicidade .

continua após publicidade .

LOCAIS ONDE ESTÃO OS VEICULOS APTOS A CIRCULAÇÃO

- CURITIBA: Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 3057, Capão da Imbuia, telefone (41) 3361-1121;

continua após publicidade .

- GUARATUBA: Rua Cubatão, 123, Centro - (41) 3442-1400;

- PARANGUÁ: Rua Domingos Peneda, nº 2230, Bairro Aeroporto – (41) 3420-9050;

- GUARAPUAVA: Av. Sebastião Camargo Ribas, nº 131 – (42) 3629-8950;

continua após publicidade .

- TELEMACO BORBA: Rodovia do Papel Km 21, Jardim Bandeirantes - (42) 3271-2600;

- RIO NEGRO: Rua Marechal Deodoro, nº 1053, telefone: (42)3446-2024;

continua após publicidade .

- IVAIPORÃ: Rua Polônia, 120, Jardim Europa - (43) 3472-1121;

- CASTRO: Rua Francisco de Assis Andrade, 567, Vila Rio Branco, telefone: (41) 3233-4061;

- JOAQUIM TÁVORA: Rua das Azaléias, 10, Centro - (43) 3559-1646;

continua após publicidade .

- PIRAÍ DO SUL: Rua Alfredo Moreira, 273, Centro - (42) 3237-2306;

- JAGUARIAÍVA: Rua Projetada - s/n, telefone: (43) 3535-2549;

- PRUDENTÓPOLIS: Rua Marechal Deodoro, nº 1053, telefone: (42)3446-2024;

continua após publicidade .

- RESERVA: Rua Leôncio Miró Rocha, nº 522 – (42) 3276-8750;

- CÂNDIDO DE ABREU: Avenida Paraná, 630, Centro - (43) 32476-1190;

continua após publicidade .

- MANOEL RIBAS: Rua 1º de Maio, Centro - (43) 3435-2388;

- SENGÉS: Rua da Matriz, 120, Centro - (43) 3567-1565;

- QUATRO BARRAS: Av. Dom Pedro II, 603 – centro – (41) 3671-8800 – ramal 7853;

continua após publicidade .

LEILÃO E LOCAL DAS SUCATAS

continua após publicidade .

As sucatas poderão ser examinadas no local onde se encontram depositadas, de segunda à sexta-feira, nos 10 (dez) dias que antecedem ao leilão, das 8h às 14h, sendo que as autorizações para acesso ao local de depósitos (exige que se apresente documento de identidade reconhecido por lei federal), nos endereços abaixo relacionados:

1. Curitiba: Curitiba (TARUMÃ) – Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 3057, Capão da Imbuia – (41) 3361-1121 e Curitiba (CIC) – Av. Senador Accioly Filho, nº 2121, CIC – (41) 3361-1121;

continua após publicidade .

2. Pato Branco: Rua Argentina, nº 888 – (46) 3220-3250;

3. Guarapuava: Av. Sebastião Camargo Ribas, nº 131 – (42) 3629-8950;

4. Cascavel: Rua Galibis, s/nº – (45) 3321-3350;

continua após publicidade .

5. Cruzeiro do Oeste: Avenida Brasil, 3347 - Bairro Jardim da Luz – (44) 3621-1862;

6. Jacarezinho: Rodovia BR 153, KM 16, s/nº, Aeroporto - (43) 3511-2500;

7. Cornélio Procópio: Rua XV de Fevereiro, 706, Centro - (43) 3520-1000;

continua após publicidade .

8. Uraí: Rua Hortência , Residencial Itimura - (43) 3541-3091 / (43) 3541-2559;

9. Maringá: Rodovia PR 317, nº 7466 – Zona 07 – (44) 3293-5000;

continua após publicidade .

10. Paranavaí: Rua Coronel João Batista Lopes, 252, Jardim Guanabara - (44) 3421-1704;

11. Apucarana: BR 369, KM 209, Parque Industrial Zona Oeste - (43) 3427-9369;

12. Foz do Iguaçu: Av. Gen. Meira, 2000 - Jardim Eldorado - (45) 3545-5246;

continua após publicidade .

13. Arapongas: Rua Perdiz do Mar, 85, Jardim Caravele - (43) 3278-1500;

14. São Sebastião da Amoreira: Avenida. Belmiro Lourenço de Gouveia, 798, Centro - (43) 3265-1977;

15. Umuarama: Rua Gralha Azul, 4810, Jardim Petrópolis - (44) 3622-5868;

continua após publicidade .

16. Irati: Rua Expedicionário José de Lima, 1460, Rio Bonito - (42) 3423-3444;

17. Bandeirantes: Rua Edelina Meneguel Rando, nº 2721 – (43) 3542-8900;

continua após publicidade .

18. Telêmaco Borba: Rodovia do Papel Km 21, Jardim Bandeirantes - (42) 3271-2600;

19. Loanda: Rodovia PR 182, Km 1 - (44) 3425-2305;

20. Francisco Beltrão: Rua Marilia, nº 665 – (46) 3520-4350;

continua após publicidade .

21. Santa Izabel do Oeste: Rua Butiazeiro, nº 1961 – (46) 3542-8350;

22. Guaíra: Av. Tomás Luís Zebalos, 1850 - (44) 3642-8800;

23. Ubiratã: Rua Benjamin Constant, 1454, Centro - (44) 3543-5193;

continua após publicidade .

24. Ivaiporã: Rua Polônia, 120, Jardim Europa - (43) 3472-1121;

25. Cambará: Rua Benjamin Constat, 851, Vila Santana - (43) 3532-2416;

continua após publicidade .

26. Rolândia: Rua das Hortências, 100, Jardim Novo Horizonte - (43) 3255-1823;

27. Jandaia do Sul: Rua Senador Souza Naves, 1440, Centro - (43) 3432-2028;

28. Lapa: Rua Ten. Henrique dos Santos, nº 738 – (41) 3361-1920;

continua após publicidade .

29. Clevelândia: Rua Major Estevão do Nascimento, 69, Centro - (46) 3252-1859;

30. Palmas: Rua Capitão Paulo de Araújo, 235, Santa Cruz - (46) 3262-7123;

31. Castro: Rua Francisco de Assis Andrade, 567, Vila Rio Branco - (42) 3233-4061;

continua após publicidade .

32. Colorado: Av. Brasil, 1250 – Centro - (44) 3323-1435;

33. Ibiporã: Rua Ronat Valter Sodre,190 - (43) 3258-3412;

continua após publicidade .

34. Astorga: Rua Uranio, nº 200 – (44) 3293-5031;

35. Goioerê: Rua Di Cavalcanti, 165, Jardim Curitiba - (44) 3522-4431;

36. Cambé: Rua dos Três Poderes,164, Jardim Alvorada - (43) 3251-8094;

continua após publicidade .

37. Centenário do Sul: Rua Wilson Damião, nº 607 – (43) 3374-4138;

38. Wenceslau Braz: Rua Sete de Setembro, 328, Centro - (43) 3528-1266;

39. Coronel Vivida: Rua Marta Berguer, 36, Centro - (46) 3232-4713 / (46) 3232-1797;

40. Capanema: Av. Brasil, nº 1508 – (46) 3552-8250;

41. Piraí do Sul: Rua Alfredo Moreira, 273, Centro - (42) 3237-2306;

42. Santa Helena: Rua São Francisco, 271, Vila Rica - (45) 3268-3708;

43. Nova Aurora: Rua Maringá, 592, Centro - (45) 3243-1709;

44. Cianorte: Avenida América, 2212, Zona de Armazém - (44) 3629-1350;

45. Sarandi: Av. Antonio Volpato, 450 – Jardim Europa – (44) 3293-5030;

46. Tibagi: Rua Reginaldo Guedes Nocera, 2561, Divina Providência - (42) 3275-2485;

47. Medianeira: Avenida Brasil, 3720, Centro - (45) 3264-0650;

48. Matelândia: Avenida Borges de Medeiros, 1575, Centro - (45) 3262-1744;

49. Guaraniaçu: Rua Tereza Cristina, 17 , Centro - (45) 3232-1514;

50. Realeza: Rua Princesa Izabel, nº 4422 – (46) 3543-8600;

51. Marechal Cândido Rondon: Rua Irio Jacob Welp, nº 1221 – (45) 3379-7680;

52. Santa Isabel do Ivaí: Av. Carlos Gomes, nº 1159 – (44) 3453-8400;

53. Cidade Gaúcha: Rua Vasconcelos Jardim, nº 1326 – (44) 3621-1864;

54. Barbosa Ferraz: Av. México, nº 564 – (44) 3275-1591;

55. Sertaneja: Rua Juscelino Kubisteck, nº 144 – (43) 3374-4100;

56. Carambeí: Rua dos Brilhantes, 138, Centro - (42) 3231-1877;

57. Siqueira Campos: Rua Marechal Deodoro, 2136, Centro - (43) 3571-2040;

58. Jaguariaíva: Av. Conde Francisco Matarazzo, nº 954 – (43) 3535-8900;

59. Catanduvas: Av. dos Pinheiros s/nº – (45) 3321-3371;

60. Prudentópolis: Av. Visconde de Guarapuava, nº 854 – (42) 3446-8350;

61. Reserva: Rua Leoncio Miró Rocha, nº 522 – (42) 3276-8750;

62. Cândido de Abreu: Avenida Paraná, 630, Centro - (43) 32476-1190;

63. Honório Serpa: Rua Júlio Henrique Scheib, 702, Centro - (46) 3245-1227;

64. Kaloré: Rua José Darienso, 359, Centro - (43) 3453-1121;

65. Mamborê: Rua Giácomo Ambrósio Ciconelo, 296, Centro - (44) 3568-1622 / (44) 3568-1787;

66. Mariópolis: Rua 04, Centro - (46) 3226-1581;

67. Paraíso do Norte: Rua Catulo da Paixão Cearense, 461, Centro - (44)3431-1730;

68. Pérola: Avenida Presidente Vargas, 1357, Centro - (44) 3636-2004;

69. Porto Amazonas: Rua XV de Novembro, 276, Centro - (42) 3256-1119;

70. Querência do Norte: Rua Ceará, 27, Centro - (44) 3462-1310;

71. Rebouças: Rua Bonifácio Domingues, 287, Alto da Glória - (42) 3457-1384;

72. São Jerônimo da Serra: Rua Prefeito Raul Proença, 1240, Centro - (43) 3267-1244;

73. Tupãssi: Rua Praça Costa e Silva, Centro - (44) 3544-1474;

74. Turvo: Rua Eucalina Nunes, 300, Centro - (42) 3642-1945 / (42) 3642-1946;

75. Vera Cruz do Oeste: Rua José Bianchini, 934, Centro - (45) 3267-2083;

76. Município de Quatro Barras: Av. Dom Pedro II, 603 – Centro – Prédio Guarda Municipal – (41) 3671-8800 R: 7853;