Detonação de rochas interdita BR-376 nesta quarta-feira; confira

Detonação de rochas nas obras do contorno de Jandaia do Sul

Nesta quarta-feira (13), acontecerá mais uma detonação de rochas nas obras do contorno de Jandaia do Sul, especificamente, no entroncamento do projeto com a estrada São João. A explosão está prevista para as 15h.

A Viapar informa que, para garantir a segurança de todos, serão tomados os seguintes procedimentos:

• Evacuação no raio de 200 metros;

• Fechamento dos acessos municipais e particulares;

• Haverá paralisação de 5 minutos antes da detonação (última sirene).

Os motoristas que forem passar pelo local devem se manter atentos, pois as equipes da empresa responsável pelo serviço farão a sinalização e isolamento da área meia hora antes da detonação, cerca de 14h30 desta quarta-feira (13).

A liberação ocorrerá 5 minutos após a detonação, depois da vistoria do Blaster - profissional responsável por realizar o manuseio, arranjo, disposição e detonação de explosivo.

Nesta terça-feira (12), a Viapar também realizou a explosão de rochas no mesmo trecho da BR-376. Durante o período da tarde, a rodovia ficou interditada em ambos os sentidos do tráfego entre os km 219 e 220.

