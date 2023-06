Detonação de rochas em Jandaia do Sul fecha BR-376; veja as datas

Detonações de rochas serão realizadas nesta semana em razão das obras do Contorno de Jandaia do Sul, no Norte do Paraná. Com isso, a rodovia BR-376 precisará ser fechada nesta terça-feira (20), na quarta-feira (21) e na quinta-feira (22), às 15 horas.

De acordo com informações, será necessário a evacuação da área no raio de 200 metros e fechamento dos acessos municipais e particulares. Os motoristas precisarão de atenção redobrada.

Nesta quarta e quinta-feira, a BR-376 será interditada na altura do quilômetro 215, no sentido Mandaguari para Apucarana; no sentido Apucarana a Mandaguari no quilômetro 216; e o fechamento da BR-369, no Km 229, entrada de Jandaia do Sul.

A interdição vai começar cinco minutos antes da detonações, após a última sirene soada. A liberação acontecerá também após cinco minutos, depois que uma vistoria for realizada pelo responsável pelo manuseio e detonação do explosivo.

