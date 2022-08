Detonação de rochas é realizada em Jandaia do Sul; saiba mais

Da Redação

O Consórcio Contorno Jandaia do Sul, comunica que realizará a detonação de cargas explosivas para execução de desmonte de rochas e escavações necessárias para implantação do Contorno do município, seguindo os procedimentos para a detonação.

A detonação acontecerá em dois dias: nesta quarta-feira (10) e quinta-feira (11), ambas às 15h.

Confira os protocolos de segurança:

1° - ALARME SONORO: com antecedência de 01:00 (uma hora), passaremos com veículo e sirene ligada dentro das Zonas de Risco



2° - ALARME SONORO: com antecedência de 00:30 (trinta minutos), passaremos com veículo e sirene ligada – Início dos fechamentos dos acessos, RETIRADA DOS COLABORADORES DO CONSORCIO E SUBCONTRATADOS E CASO FOR NECESSÁRIO O SOLICITAÇÂO DE RETIRADA DOS MORADORES DE SUAS PROPRIEDADES)

3° - ALARME SONORO: com antecedência de 5 minutos antes da operação com (01) toque com duração 30 segundos. (ÚLTIMO AVISO ANTES DA DETONAÇÃO)





