Detonação de rocha interdita trecho da BR-376 nesta quinta

Na tarde desta quinta-feira (19), a partir das 15h, a Viapar irá interditar trecho da BR-376 para detonação de rocha. A obra faz parte da execução do Contorno de Jandaia do Sul, próximo ao IBC.

Uma área em um raio de 300 metros será evacuada, os acessos aos municípios e propriedades particulares serão fechados, assim como a rodovia. De acordo com informações, haverá duas barreiras: no Km 219 sentido a Apucarana, e no Km 220 no sentido a Maringá.

A paralisação é de 5 minutos antes da detonação (última sirene) e de mais cinco minutos após a detonação e fiscalização.



Um profissional especializado no manuseio, arranjo, disposição e detonação de explosivos fará a vistoria. Durante a detonação e período de verificação a BR-376 fica interditada nos dois sentidos por segurança.

O contorno de Jandaia do Sul é uma da obra do contrato de concessão de rodovias que não tinha sido realizada e foi pactuada em acordo com o Ministério Público Federal. A Viapar aguardava a desapropriação de terrenos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O valor é de R$71.350 milhões e a previsão é que a obra seja concluída em dezembro de 2023.

Fonte: Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.