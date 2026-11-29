Uma mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã na noite deste sábado (28), após relatar ter passado mal depois de ingerir uma substância desconhecida em um bar. A ocorrência foi registrada por volta das 23h26, na Rua das Quaresmeiras, no Jardim Aeroporto, nas proximidades do Hospital Regional.

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De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe que realizava patrulhamento pela região foi abordada diretamente por uma pessoa, que informou que a mulher havia chegado ao local cerca de meia hora antes, desorientada e pedindo socorro. Os agentes localizaram a vítima deitada no chão e, após diversas tentativas de contato, conseguiram identificá-la.

Em relato à equipe, a mulher afirmou que estava em um bar ingerindo bebida alcoólica quando alguém lhe entregou um copo com algo que ela não soube dizer o que era. Após consumir o líquido, ela perdeu parcialmente os sentidos, mas conseguiu chegar até as imediações do hospital para pedir ajuda. Diante da situação, os agentes orientaram o acionamento do Samu, que realizou o atendimento e encaminhou a paciente à UPA de Ivaiporã para cuidados específicos. O registro foi lavrado como apoio a outros órgãos.