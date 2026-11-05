Deslizamento de encosta interdita trecho da BR-376 em Mauá da Serra

Problema foi registrado no km 298 da Rodovia do Café; veículos estão sendo desviados para a pista contrária

Um deslizamento de encosta provocou a interdição de uma das pistas da BR-376, em Mauá da Serra, na tarde desta quinta-feira (5). O problema foi registrado na altura do quilômetro 298 da Rodovia do Café, onde parte de um talude cedeu, exigindo mudanças na circulação de veículos.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência comprometeu o tráfego no sentido sul da rodovia. Como medida de segurança, os veículos que seguem nessa direção estão sendo direcionados para a pista contrária, que passou a funcionar provisoriamente em mão dupla.

Com a alteração, cada sentido de circulação utiliza uma faixa da pista normalmente destinada ao tráfego em direção ao norte. O desvio permanece até as proximidades do quilômetro 300, perto do Posto Juninho, onde os motoristas retomam suas respectivas pistas.

A PRF alerta que o trecho exige cuidados redobrados, principalmente devido à circulação de veículos em sentidos opostos na mesma pista. A orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura dos demais automóveis e seguir rigorosamente a sinalização instalada no local.

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Até o momento, não foi informado um prazo para a liberação completa da rodovia.