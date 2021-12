Desfile natalino abre festas de fim de ano em Ivaiporã

Da Redação

Uma multidão se reuniu na Praça Manoel Teodoro da Rocha em Ivaiporã para a abertura do Natal Esperança 2021. O evento foi na noite de sexta-feira (10) com o desfile natalino e a chegada do Papai Noel. Até o dia 23, o público poderá assistir apresentações culturais, fazer uma visita ao Papai Noel, visitar as decorações natalinas espalhadas por vários pontos da cidade entre outras atrações.

O prefeito Luiz Carlos Gil abriu a cerimônia e fez a entrega das chaves da cidade ao Papai Noel. Agradeceu o apoio de todos servidores municipais, em especial, o pessoal do departamento municipal de assistência social e do departamento de cultura, responsáveis pela organização do desfile de Natal.

Carlos Gil destacou que o Natal Esperança foi preparado com o objetivo estimular a união, confraternização e a empatia – além de potencializar a retomada da economia após as piores fases da pandemia do coronavírus (Covid-19).

“Preparamos uma linda festa para os ivaiporãenses, o Natal da Esperança. Uma noite maravilhosa, que encantou a todos com o desfile natalino. Até eu voltei a ser criança”, disse Carlos Gil.

O vice-prefeito Marcelo Reis também elogiou o evento. “Lindo, a população toda presente, as criança. E que venha 2022 e se Deus quiser Ivaiporã cada vez melhor”.

A presidente da Câmara de Vereadores Gertrudes Bernardy, também prestigiou as festividades. “Linda festa. É isso que a gente pretende fazer todos os quatro anos, e trazer essas coisas lindas para o município, para a nossa população”, destacou

Programação

Atendimento do Papai Noel

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

De 13 a 16 e 20 a 23 de dezembro

19h00

Apresentação do Bon Odori, Louvor Itiel, Turma da Disney e da cantora Jéssica Queiróz

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 13 de dezembro

Às 19h30

Apresentação do Grupo Instrumental

A Música Não Pode Parar

E atuação do cantor Gabriel Crepaldi

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 14 de dezembro

Às 19h30

Coral do Grupo Flor de Lótus e Coral da KNN

Com apresentação da cantora Daniele Pereira

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 15 de dezembro

Às 19h30

Acampamento Nossa Senhora de Lourdes

Ministério Shekinah

Com apresentação da cantora Julianna Fagundes e da pianista mirim Michelly Santos

Coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha

Dia 16 de dezembro

Às 19h30

Coral dos Anjos

Com 1.200 alunos da rede municipal de ensino

Parque Jardim Botânico

Dia 17 de dezembro

Às 19h00

