Desfile Militar em Ivaiporã comemora 12 anos da 6ª CIPM; veja

A Polícia Militar realizou nesta sexta-feira (7) em Ivaiporã, desfile em comemoração ao aniversário de 12 anos da transformação da 2ª Companhia que pertencia ao 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana (10º BPM) para 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM). O evento aconteceu na Av. Itália, em frente à sede da 6ª CIPM. Veja o vídeo abaixo.

As comemorações do aniversário tiveram início no dia 4 com torneio de tiro. Os três primeiros colocados do torneio, soldado Renato Alessandro Troi (3º lugar), tenente Arian Cruvivnel Carneiro Vaz (2º lugar) e o cabo Douglas Everton de Cristo (1º lugar) receberam a premiação durante o evento desta sexta.

“Um jovem quando faz 12 anos ele sai da fase de criança para adolescente, tendo, portanto, mais maturidade. Acredito que a 6ª CIPM chegou neste estágio, vamos ter a partir de agora muito mais responsabilidade e maturidade. E se hoje temos esse privilégio de ter tantas autoridades prestigiando é porque os policiais construíram isso ao longo dos 12 anos e até antes de ser uma companhia independente. Então a eles, o nosso muito obrigado, e a sociedade que confia no nosso trabalho”, destacou major Rangel, comandante da 6ª CIPM.

Na oportunidade, também ocorreu a substituição de divisas dos PMs recém promovidos. Tenente Vinicius Castro foi promovido ao posto de Capitão, Sargento Gilberto Pereira Batista a subtenente, e para 3º sargento os cabos Marcelo Machado dos Santos, Newton Fabio Teles Ribeiro e Luiz Marcelo Prestes Mendes.

Autoridades civis e militares também foram condecoradas com a medalha de mérito da 6ª CIPM “Subtenente Luiz Antonio Abbá”, dentre os agraciados o comandante do 10º BPM, tenente-coronel Marcos José Facio.

“Uma honra poder estar aqui presente e receber essa medalha, eu era amigo do Subtenente Abbá. A 6ª CIPM foi desmembrada do 10º BPM então brincamos com o major Rangel que somos o irmão mais velho aqui de Ivaiporã. Sempre trabalhamos juntos, trocando informações, de forma a melhorar toda a segurança do Vale do Ivaí”.

O tenente-coronel José Francisco Cardoso, hoje na reserva, também marcou presença na solenidade. Ele era o comandante quando houve a transformação de 2ª Cia para 6ª CIPM e trabalhou em Ivaiporã até 2014.

“Fiquei emocionado em ver essa quantidade de policiais que temos hoje, essa escola preparando novos policiais para assumirem suas funções, novas viaturas, a quantidade de oficiais que temos aqui hoje. Quando cheguei aqui em 2007 era só eu de tenente, que bom ver esse desenvolvimento. Fico feliz de ver que tudo aquilo que nós plantamos está frutificando”, completou.

O desfile militar contou com pelotões dos alunos do Curso de Formação de Praças da PM e do Corpo de Bombeiros, estudantes das escolas cívico-militares de Jardim Alegre e Faxinal, um pelotão da ROTAM, policiais da ativa e do Serviço Administrativo da 6ª CIPM.

Também participaram da solenidade a major Geovana Angeli Messias, comandante do 1º SubGrupamento de Bombeiros Independente, além de diversas autoridades civis, militares e religiosas de Ivaiporã e região.





