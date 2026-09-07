Desfile dos 204 anos da Independência reúne multidão em Ivaiporã

Público lotou as calçadas da Avenida Brasil para acompanhar o desfile pelos 204 anos da Independência do Brasil

O desfile cívico de 7 de Setembro reuniu mais de 15 mil pessoas, entre participantes e público, na Avenida Brasil, em Ivaiporã, nesta segunda-feira (7), para celebrar os 204 anos da Independência do Brasil. Mais de 7 mil pessoas participaram diretamente do desfile, representando as 68 instituições inscritas no evento, segundo a Secretaria Municipal de Cultura.

Escolas municipais, estaduais e particulares participaram da programação. Também participaram faculdades, entidades, projetos sociais, grupos de boiadeiros, motociclistas, clubes de carros antigos e outras instituições. O tema deste ano foi “Brasil: um país em cores, irreverência, atitude e alegria”. (fotos abaixo)

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O secretário municipal de Cultura, Dionata Rodrigues, destacou a dimensão da programação e o envolvimento das instituições. “Um desfile desse tamanho só acontece quando a cidade participa. São 68 instituições e mais de 7 mil pessoas na avenida, cada uma trazendo sua identidade. O resultado mostra a força do envolvimento da nossa comunidade”, afirmou.

Segundo o prefeito Luiz Carlos Gil, o desfile voltou a ser realizado em 2013, durante sua primeira gestão, depois de anos sem a programação. Desde então, o evento cresceu e passou a reunir escolas, faculdades, entidades e diferentes grupos da comunidade. “Quando retomamos o desfile, queríamos recuperar uma tradição e devolver esse espaço para a população. Hoje, vendo a avenida cheia, percebemos que o 7 de Setembro ganhou vida própria e se tornou uma grande manifestação da nossa cidade”, afirmou.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a presença das famílias e das crianças e avaliou o desfile como um momento de união da comunidade. “É muito bonito ver as famílias trazendo as crianças e ocupando a avenida para celebrar o nosso país. É um momento de convivência, respeito aos símbolos nacionais e valorização da nossa comunidade. Essa tradição merece ser preservada e passada às novas gerações”, disse.



1 de 14 TN Online / Ivan Maldonado Foto: Mais de 7 mil pessoas participaram diretamente do desfile, representando as 68 instituições Autor: TN Online / Ivan Maldonado

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