Desfile do Dia da Independência foi realizado no sábado em Lunardelli

A Prefeitura de Lunardelli, através da Secretaria Municipal de Educação realizou no sábado (10), o desfile cívico, em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil.

O desfile contou com a participação das escolas, grupo da Melhor Idade, departamentos municipais, Projeto Karatê, dentre outras instituições.

A comemoração inicial estava marcada para o dia 07 de Setembro, mas devido a previsão de chuva, foi adiado.

Segundo o prefeito Reinaldo Grola, sucesso absoluto. “Reunimos grupos de todas as nossas escolas, mas a presença dos outros blocos deu um colorido especial que agradou ao público”. Ele também fez questão de agradecer à Fanfarra Municipal, que foi retomada, após mais de 20 anos.

“No passado tivemos uma fanfarra e agora conseguimos retornar. Foram apenas três meses de treinamento, e realmente as crianças estão dando um show, junto com o instrutor Marcelo. E a gente pode ver na comunidade a emoção do retorno, e saber que é aqui de Lunardelli”, destacou Grola.

Francisco Izidoro, secretário municipal de administração e turismo, destacou a importância da fanfarra para o município.

“ O turismo e cultura estão sempre juntos, precisamos de música, de apresentações nos eventos, e o resgate desse trabalho da fanfarra, além do trabalho social vai apoiar os eventos do turismo também”, destacou o secretário. A fanfarra é formada por 50 crianças do Serviço de Convivência.