Desfile de 7 de setembro reúne multidão na Av. Brasil em Ivaiporã

O desfile cívico da Independência realizado nesta quinta-feira (7), reuniu milhares de pessoas na Av. Brasil no centro de Ivaiporã. Os cerca de cinco mil alunos da rede pública municipal, estadual e federal que desfilaram na avenida também fizeram apresentações com música e dança. O desfile contou ainda com a participação de entidades sociais, do 1° Subgrupamento de Bombeiros Independente, da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIMP).

O prefeito Luiz Carlos Gil agradeceu a todos que colaboraram para a realização do evento e também os que foram assistir ao desfile cívico como forma de comemorar a independência do Brasil. “Uma belíssima festa da independência, a altura realmente de Ivaiporã, com a população da cidade prestigiando o desfile cívico. Isso mostra o nosso amor pela nossa pátria, pela nossa independência”.

Luciane Baggio, secretária de cultura agradeceu o empenho dos participantes e destacou a criatividade das escolas e entidades que participaram do desfile. “Estão todos de parabéns! Tivemos a participação de 69 alas dentre escolas e outras entidades que mais uma vez não mediram esforços para oferecer e promover um belo espetáculo para a população”.

O vice-prefeito Marcelo Reis lembrou que a tradição do desfile cívico foi retomado em 2013 pela primeira administração do prefeito Carlos Gil. “E essa tradição não pode parar. Uma verdadeira multidão hoje na Praça comemorando com muita alegria a Independência do Brasil, e é assim que a gente vai viver em um mundo cada vez sempre melhor”.

O presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri, o Sabão, também parabenizou a organização do desfile e o ânimo das pessoas que desfilaram. “Tudo muito bem organizado, as escolas e entidades fizeram bonito”, comentou Sabão.

O desfile foi organizado pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura de Ivaiporã com apoio das secretarias de Educação, Administração, Agricultura, Assistência Social, Esporte, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Obras, Planejamento e Finanças, Saúde e Viação.

