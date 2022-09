Desfile da Independência é transferido em Jardim Alegre e Ivaiporã

Da Redação

O Desfile Cívico do dia 7 de Setembro foi transferido nas cidades de Ivaiporã e Jardim Alegre. A mudança vai acontecer em razão do clima, previsão de chuva e frio no feriado.

Em Ivaiporã, conforme informações da Prefeitura, o desfile cívico foi remarcado para o domingo (11). Às 8 horas, haverá o hasteamento da Bandeira na Praça Manoel Teodoro da Rocha.

O desfile será na Av. Brasil com inicio marcado para às 8h30, a concentração para o início do desfile, assim como em anos anteriores é em frente ao Auto Posto do Carmo.

Em Jardim Alegre, a Secretaria de Educação, vai marcar um nova data para a realização do desfile.

Ordem do desfile em Ivaiporã

1. Polícia Militar

2. Polícia Ambiental

3. Bombeiros

4. Samu

5. Apae

6. Banda Municipal de Ivaiporã (Bamui)

7. Escolinha de Futsal Pé de Anjo

8. Petipá Ballet

9. Grupo Everest Master

10. Departamento Municipal de Assistência Social

11.Serviço de convivência e fortalecimento de vinculo para terceira idade

12. Grupo da Terceira Idade

13. Renascer

14. Casa de Vivência

15. Programa de Aprendizagem e PETI

16. Centro da Juventude

17. Fanfarra do Departamento Municipal de Educação

18. Cmeis (Cmei Vila Nova Porã/Cmei Bom Jesus/Cmei Emília Kuroda/Cmei José Fiorim/Cmei Maria Burato/Cmei N.Sra de Lourdes/Cmei N.S Aparecida/Cmei Odete Brasil/Cmei Paulo Freire/Cmei Prof. Antonio Carlos Costa/Cmei Santa Terezinha)

19. Escolas Municipais (Escola Municipal Carlos Lacerda/Escola Municipal do Campo Dom João Vl/Escola Municipal do Campo Jacutinga/Escola Municipal Ignes de Souza Caetano/ Escola Municipal Bento Viana/Escola Municipal Ivaiporã/Escola Municipal João Pessoa/Escola Municipal Leila Diniz/Escola Municipal Maria Diva

20. Departamento Municipal de Educação

21. Colégio Estadual Bento Mossurunga

22. Núcleo Regional de Educação

23. Colégio Estadual Antonio Diniz

24. Colégio Estadual Barão do Cerro Azul

25. Colégio Estadual Barbosa Ferraz

26. Colégio Estadual Idália Rocha

27. Colégio Objetivo

28. Fanfarra Santa Olga

29. IFPR

30. Fatec

31. Univale

32. Lar Santo Antônio

33. ASR

34. Rotary Club

35. Rotary Integração

36. Casa de passagem – Torre Forte

37. Moto Club Bodes do Asfalto

38. Moto Club Itinerantes

39. Rota 43

40. Gaioleiros

41. Jeep Clube Ivaiporã – Sapecado Off – Road

43. Trilheiros Papa-Léguas

44. Trenzinho de Jesus

45. Motorhome

46. Máquinas Agrícolas

47. Cavaleiros

48. Cavaleiros Estância da Gloria

