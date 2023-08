Desentendimento por morte de frangas vira caso de polícia em Marumbi

Cachorro teria entrado no galinheiro e matado 12 frangas em Marumbi

Um desentendimento motivado pela morte de frangas acabou virando caso de polícia no início da noite desta quinta-feira (17), em Marumbi, no norte do Paraná.

A confusão foi iniciada após um morador da cidade chamar a polícia alegando que um cachorro, que pertence ao seu vizinho, teria entrado em um galinheiro do seu sítio, localizado na estrada de Monte Santo, e matado 12 frangas. De acordo com o homem, essa seria a terceira vez que o cachorro invade o local e mata aves na sua propriedade.

O homem ainda disse que foi falar com o dono do cachorro sobre o ocorrido e o vizinho acabou ficando irritado e empurrando ele. Além disso, ele afirmou que o vizinho entrou para dentro de casa falando “espera aí que vou pegar o dinheiro”. No entanto, o homem entendeu a frase como uma ameaça, e chamou a PM, pensado que o vizinho iria pegar uma arma.

O outro lado

O homem que é o dono cachorro também resolveu registrar um B.O e deu a sua versão aos policiais. Segundo ele, o vizinho veio até o portão do seu sítio relando o caso de maneira muito alterada, xingando e gritando com sua esposa.

Ele então falou que iria pagar as frangas que o seu cachorro matou, porém quando virou para pegar o dinheiro, acabou levando um tapa no rosto, dado pelo dono das aves. Ele ainda afirmou que o vizinho subiu na moto e saiu ameaçando ele e sua mulher de morte. Segundo a PM, ambos foram orientados.

