Desentendimento entre irmãos mobiliza PM no Centro de Ivaiporã
Desentendimento familiar ocorreu na noite de sábado (20); envolvidos recusaram representação criminal
A Polícia Militar atendeu uma ocorrência registrada como vias de fato entre irmãos na noite de sábado (20), na Avenida Maranhão, em Ivaiporã. O desentendimento ocorreu após um dos envolvidos chegar ao local em aparente estado de embriaguez.
Segundo a PM, o homem apresentava comportamento exaltado e teria incitado uma briga durante a discussão. Antes da chegada da equipe, porém, terceiros conseguiram controlar a situação.
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No atendimento, os policiais não encontraram armas nem objetos ilícitos no local. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados para o registro da ocorrência.
Durante a formalização do boletim, as partes informaram que não tinham interesse em representar criminalmente uma contra a outra. Além disso, manifestaram a intenção de resolver o conflito de forma amigável.
Após as orientações da equipe policial, a ocorrência foi registrada e os envolvidos foram liberados.
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