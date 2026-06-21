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VIAS DE FATO

Desentendimento entre irmãos mobiliza PM no Centro de Ivaiporã

Desentendimento familiar ocorreu na noite de sábado (20); envolvidos recusaram representação criminal

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 07:38:26 Editado em 21.06.2026, 07:52:53
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Desentendimento entre irmãos mobiliza PM no Centro de Ivaiporã
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência após desentedimento - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência registrada como vias de fato entre irmãos na noite de sábado (20), na Avenida Maranhão, em Ivaiporã. O desentendimento ocorreu após um dos envolvidos chegar ao local em aparente estado de embriaguez.

Segundo a PM, o homem apresentava comportamento exaltado e teria incitado uma briga durante a discussão. Antes da chegada da equipe, porém, terceiros conseguiram controlar a situação.

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No atendimento, os policiais não encontraram armas nem objetos ilícitos no local. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados para o registro da ocorrência.

Durante a formalização do boletim, as partes informaram que não tinham interesse em representar criminalmente uma contra a outra. Além disso, manifestaram a intenção de resolver o conflito de forma amigável.

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Após as orientações da equipe policial, a ocorrência foi registrada e os envolvidos foram liberados.

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