Desembargador com passagem por Jandaia do Sul assume o TJPR

O desembargador Jucimar Novochadlo, que foi juiz de Direito na comarca de Jandaia do Sul, foi eleito nesta segunda-feira (9) para presidir o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) no biênio 2027–2028. Ele recebeu 87 votos, ante 44 do desembargador Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, segundo colocado.

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A posse está prevista para fevereiro de 2027. Aos 66 anos, Novochadlo será o 52º magistrado a comandar o tribunal. Ele vai suceder a desembargadora Lídia Matiko Maejima, primeira mulher a ocupar a presidência do TJPR.

Jandaia do Sul foi uma das cinco comarcas em que Novochadlo atuou como juiz de Direito a partir de 1990. Ele também passou por Palmital, Santa Helena, Pitanga e Londrina. Antes disso, ingressou na magistratura como juiz substituto em Guarapuava, em julho de 1989.



Natural de Guaraniaçu, no oeste do Paraná, Novochadlo se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Começou a carreira no Judiciário como servidor concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), onde trabalhou de 1980 a 1989.

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Em setembro de 2004, foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada do Paraná. Em dezembro do mesmo ano, tornou-se desembargador do TJPR. Na Justiça Eleitoral, exerceu as funções de vice-presidente e corregedor do TRE-PR a partir de 2014 e presidiu a corte em 2015. Atualmente, integra o Órgão Especial do TJPR.

Na mesma eleição, Roberto Portugal Bacellar foi escolhido para a 2ª Vice-Presidência e Fábio André Santos Muniz para a Corregedoria-Geral da Justiça. José Américo Penteado de Carvalho foi eleito ouvidor-geral, e Humberto Luiz Carapunarla, ouvidor.





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Foto: Divulgação TJ-PR Foto: Divulgação TJ-PR





