Descarte irregular de lixo é encontrado em estrada rural

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (24) para atender uma ocorrência de descarte irregular de lixo em uma estrada rural entre Cambira e Mandaguari.

- LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após colisão com carreta entre Arapongas e Sabáudia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a ocorrência, os resíduos foram encontrados na Estrada Alvorada, na região conhecida como Dourados, no km 4,9, sentido Cambira–Mandaguari.

No local, funcionários da Prefeitura de Cambira já acompanhavam a situação quando os policiais constataram diversos sacos de lixo pretos contendo resíduos e retalhos de tecidos descartados às margens da estrada.

Ainda conforme o boletim, um caminhão Ford Cargo estava estacionado próximo ao ponto onde os materiais foram abandonados. O veículo estava com a cabine trancada, mas o baú aberto, sendo possível visualizar vestígios de tecidos em seu interior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A polícia tentou localizar o proprietário do caminhão, identificado pelos registros do Detran, mas não conseguiu contato telefônico nem localizá-lo no endereço cadastrado.

O veículo permanecia parcialmente sobre a pista, dificultando a passagem de outros motoristas na estrada rural.

O caso deverá ser apurado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Foto cedida ao TNOnline Foto: Foto cedida ao TNOnline





Foto: Foto cedida ao TNOnline Foto: Foto cedida ao TNOnline



