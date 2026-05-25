Descarte irregular de lixo é encontrado em estrada rural
Sacos com resíduos e retalhos de tecido foram deixados às margens da via; caminhão foi localizado próximo ao local
A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (24) para atender uma ocorrência de descarte irregular de lixo em uma estrada rural entre Cambira e Mandaguari.
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Segundo a ocorrência, os resíduos foram encontrados na Estrada Alvorada, na região conhecida como Dourados, no km 4,9, sentido Cambira–Mandaguari.
No local, funcionários da Prefeitura de Cambira já acompanhavam a situação quando os policiais constataram diversos sacos de lixo pretos contendo resíduos e retalhos de tecidos descartados às margens da estrada.
Ainda conforme o boletim, um caminhão Ford Cargo estava estacionado próximo ao ponto onde os materiais foram abandonados. O veículo estava com a cabine trancada, mas o baú aberto, sendo possível visualizar vestígios de tecidos em seu interior.
A polícia tentou localizar o proprietário do caminhão, identificado pelos registros do Detran, mas não conseguiu contato telefônico nem localizá-lo no endereço cadastrado.
O veículo permanecia parcialmente sobre a pista, dificultando a passagem de outros motoristas na estrada rural.
O caso deverá ser apurado.