Segunda etapa do calendário municipal, o Bota Fora Carnaval 2027, terá descarte de 7 a 14 de fevereiro e coleta de 15 a 19 de fevereiro

A Prefeitura de Cambira começa neste sábado, 28 de novembro de 2026, a primeira etapa do programa Cambira Sempre Limpa, denominada Bota Fora de Fim de Ano, e alerta os moradores sobre a proibição do descarte irregular de entulhos, que pode gerar multa. A iniciativa estabelece cronogramas específicos para separar e recolher resíduos no município, com o objetivo de manter a cidade limpa, organizar o serviço e evitar o acúmulo de materiais nas vias públicas.

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Na etapa de fim de ano, os moradores poderão colocar os entulhos para recolhimento entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro. De acordo com a programação divulgada pela administração municipal, as equipes farão a coleta de 7 a 11 de dezembro, conforme rotas previamente definidas e a passagem dos caminhões por cada localidade, razão pela qual a orientação é respeitar o período autorizado.

O calendário também contempla uma segunda fase, o Bota Fora Carnaval 2027, com descarte liberado de 7 a 14 de fevereiro de 2027 e coleta programada entre 15 e 19 de fevereiro. A proposta da administração municipal é abrir novas janelas para que a população organize a limpeza dos imóveis e destine os resíduos de forma adequada.

A Prefeitura ressalta que depositar entulhos fora das datas previstas é proibido e sujeito a multas, de acordo com a Lei Municipal nº 1.955/2019. A recomendação é que os materiais só sejam levados para o recolhimento durante os prazos permitidos, prevenindo transtornos, bloqueios nas ruas e descarte em pontos impróprios.

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Antes de descartar os materiais, os moradores devem entrar em contato com o Setor de Controle de Descarte pelo telefone ou WhatsApp (43) 92003-4979 para obter orientações e agendar o serviço. Denúncias de descarte irregular podem ser registradas na Ouvidoria Municipal pelo site www.cambira.pr.gov.br/ouvidoria, e a programação completa está disponível em www.cambira.pr.gov.br/cambirasemprelimpa.