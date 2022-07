Desavença religiosa entre casal termina em pedido de separação

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi chamada para a Rua José Alencar em Ivaiporã, na noite de sexta-feira (15), por volta das 20h20, para atender uma ocorrência inusitada. A esposa teria discutido com o marido em razão de desavença religiosa.

No local os policiais conversaram com a mulher que relatou que o marido tentou fazer "trabalho" no interior da residência para trazer sorte para negócios sem a aprovação dela, causando a briga do casal.

As partes foram orientadas quanto a seus direitos e deveres. A mulher resolveu sair de casa pela manhã iniciando o processo de separação.

