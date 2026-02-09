Desavença entre ex-cunhadas termina em ocorrência policial em Ariranha do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher ficou com ferimentos leves após uma vias de fato com a ex-cunhada na noite de domingo (8), em Ariranha do Ivaí.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência por volta das 19h50. No local, a moradora contou que a ex-cunhada foi até sua casa e, durante uma conversa, as duas começaram a discutir. A situação evoluiu para agressões físicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Homem em surto mobiliza PM e é levado ao hospital em Borrazópolis

De acordo com o relato, a vítima sofreu pequenos arranhões no pescoço. A mulher recebeu orientações sobre as medidas legais

Após o atendimento, os policiais realizaram patrulhamento na região, mas a suspeita não foi encontrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





.