VIAS DE FATO

Desavença entre ex-cunhadas termina em ocorrência policial em Ariranha do Ivaí

Mulher teve arranhões no pescoço durante a luta coporal; suspeita não foi localizada

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 12:56:28 Editado em 09.02.2026, 12:56:24
Desavença entre ex-cunhadas termina em ocorrência policial em Ariranha do Ivaí
Autor Ocorrência foi atendida pela PM por volta das 19h50 e Ariranha do Ivaí - Foto: Reprodução/Ilustração

Uma mulher ficou com ferimentos leves após uma vias de fato com a ex-cunhada na noite de domingo (8), em Ariranha do Ivaí.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência por volta das 19h50. No local, a moradora contou que a ex-cunhada foi até sua casa e, durante uma conversa, as duas começaram a discutir. A situação evoluiu para agressões físicas.

LEIA MAIS: Homem em surto mobiliza PM e é levado ao hospital em Borrazópolis

De acordo com o relato, a vítima sofreu pequenos arranhões no pescoço. A mulher recebeu orientações sobre as medidas legais

Após o atendimento, os policiais realizaram patrulhamento na região, mas a suspeita não foi encontrada.

AGRESSÃO Ariranha do Ivaí conflito familiar medidas legais notícias locais POLICIA MILITAR
