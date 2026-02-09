Desavença entre ex-cunhadas termina em ocorrência policial em Ariranha do Ivaí
Mulher teve arranhões no pescoço durante a luta coporal; suspeita não foi localizada
Uma mulher ficou com ferimentos leves após uma vias de fato com a ex-cunhada na noite de domingo (8), em Ariranha do Ivaí.
A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência por volta das 19h50. No local, a moradora contou que a ex-cunhada foi até sua casa e, durante uma conversa, as duas começaram a discutir. A situação evoluiu para agressões físicas.
De acordo com o relato, a vítima sofreu pequenos arranhões no pescoço. A mulher recebeu orientações sobre as medidas legais
Após o atendimento, os policiais realizaram patrulhamento na região, mas a suspeita não foi encontrada.
