Desaparecido é encontrado morto em antiga igreja na região

Um homem que estava desaparecido foi encontrado neste sábado (20) morto dentro de um banheiro de uma antiga igreja, conhecida como Igrejinha de Santo Antônio, localizada em um bairro rural de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí.

O homem foi identificado como Jamiro Miranda do Santos, de 58 anos. A família havia pedido ajuda à polícia na semana passada para localizar o homem. Cerca de 15 dias após o desaparecimento, o corpo foi encontrado em estado de decomposição.

O Instituto Médico Legal (IML), a Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas ao local. A suspeita é de que a morte seja natural e que tenha ocorrido há cerca de cinco dias.

Exames de necropsia serão feitos para apontar a causa do falecimento.

