Desacordo por troco em bar termina em confusão e ameaças

Na noite de sexta-feira (13), confusão por causa do troco em um bar no Conjunto José Pachulski, em Jardim Alegre acabou no Destacamento da Polícia Militar (DPM).

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe em patrulhamento avistou várias pessoas gritando e discutindo em via pública. Identificados dois homens, eles informaram que estavam no bar ingerindo bebidas alcoólicas, quando um amigo deles foi pagar a conta no valor de R$ 2,00 reais com uma nota de R$100,00.

Houve desacordo por conta de um troco que não foi devolvido, iniciando a discussão. Segundo relato de um dos envolvidos, o proprietário do bar pegou uma faca e começou a ameaça-los, e nesse momento um deles pegou um pedaço de pau para se defender.

Uma mulher relatou que ao tentar parar a discussão teve a mão ferida com algum vidro não sabendo dizer como se feriu. Os envolvidos foram encaminhados para o DPM, já no destacamento a mulher que estava descontrolada passou a ameaçar os policiais, sendo todos autuados termo circunstanciado.