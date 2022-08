Desacordo por causa de serviços termina em tiroteio, em Jardim Alegre

Da Redação

ilustração

Um desacordo entre dois homens por pouco não termina em tragédia no Assentamento Oito de Abril, em Jardim Alegre. Um dos homens envolvido efetuou sete disparos de arma de fogo. A ocorrência foi na noite de segunda-feira, por volta das 21h30.

Conforme consta no boletim de ocorrência Polícia Militar, após denúncia de ameaça com arma de fogo, a equipe de Jardim Alegre juntamente com equipe da ROTAM foram para o local.

Em contato com o solicitante, ele relatou que momentos antes foi até a residência de seu cunhado acertar um acordo de serviços. Mas houve uma discussão entre os dois e o cunhado efetuou sete disparos de arma de fogo em sua direção, porém ele conseguiu sair com o carro.

Diante das informações os policiais foram até a chácara juntamente com a vítima. O autor relatou o fato e apresentou para as equipes as armas que são de sua posse, juntamente com documentos pertinentes. Sendo uma cal. 12, um rifle .22 e um revólver .357 mag. ele também apresentou o certificado de registro.

Como o solicitante decidiu representar posteriormente, foram então orientados quanto aos procedimentos e a prazos quanto à representação, sendo liberados no loca. Posteriormente confeccionado BOU e encaminhado para 54ª DRP de Ivaiporã.

